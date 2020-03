Celia Lora aparece más atrevida que nunca en una fotografía

Posa en una sexy tanga de encaje color rosa y alborota a sus fans

La hija de Alex Lora se muestra como muchos la quisieran ver

Celia, la hija del rockero Alex Lora, alborota a sus seguidores al publicar una atrevida fotografía en la que luce una tanga sexy de encaje color rosa, y muestra su descomunal trasero como nunca, todo esto en medio de la emergencia por el coronavirus, la fotografía ha causado sensación en las redes sociales.

En esta postal, la impresionante Celia Lora aparece más atrevida y sensual, ya que posa sentada en medio de una alfombra blanca, mientras le da la espalda al fotógrafo. Además presume sus tatuajes en la espalda y en su brazo, pero lo que más resalta sin duda es su descomunal trasero.

Aunque la hija de Alex Lora no tiene activada la opción de comentarios, se puede confirmar que la fotografía fue todo un éxito entre sus seguidores, de los cuales ya suman más de 5.6 millones, ya que de esos casi 220 mil le dieron me gusta, sin embargo, en esta ocasión la modelo de revista para caballeros no mostró lo que tanto anhelan sus fans: sus pechos.

Celia Lora acostumbra a consentir a sus seguidores al publicar numerosas fotografías en las que presume sus impresionantes pechos, ya sea desnuda, con poca ropa, con mucha ropa, en la playa, en la casa, o en cualquier lugar que encuentre para destacar sus atributos que son la envidia de muchas.

Esta y otras fotografías de la modelo la puedes ver en la cuenta de Instagram @celi_lora, en donde aparece casi siempre mostrando sus enormes atributos que son el sueño de muchos hombres y la pesadilla de varias mujeres. Polémica, extrovertida, dinámica, sexy, atrevida, así es ella y así la quieren sus fans.

A través de su cuenta en Twitter, la hija de Alex Lora promocionó su foto de la siguiente manera: “@VICHOARELLANO

#mexico #cdmx moonmuaoficial #moonmua en Mexico City, Mexico”

Allí sus fans le hicieron algunos comentarios sobre su fotografía y uno de ellos escribió: “Cada vez sale más guapa”.

Alguien más le comentó: “Eres toda una belleza de mujer, tan hermosa y sexy a la vez, llena de alegría y sensualidad tan radiante por siempre con muchísimo amor Celia”.

Un seguidor más lo dijo en inglés: “I love you @CeliLoraOficial eres la mejor”.

Así, la hija del rockero dejó en claro por qué es la favorita del público masculino ya que siempre muestra de más para beneplácito de todos sus seguidores en las redes sociales.

Celia Lora ha posado para varias revistas masculinas, en las cuales deja ver todos sus atributos, lo que le ha generado diversos contratos con las empresas más codiciadas por los hombres.

Además, es una de las modelos más buscadas por los medios de comunicación, pero también criticada por otros, ya que no la consideran con talento como sus padres, los líderes de la banda El Tri, que por varias décadas se han mantenido en el gusto del público en México y latinoamérica.