Celia Lora impacta a sus admiradores en redes sociales

La modelo mexicana posa en lencería dejando a todos con la boca abierta

No duda en mostrar sus atributos

Con 36 años de edad, la modelo mexicana Celia Lora impacta a sus admiradores en redes sociales al posar en lencería dejando a todos con la boca abierta.

En su fotografía más reciente, la cual está disponible en su cuenta oficial de Instagram y que subió el sábado primero de agosto, la hija del rockero Alex Lora está recargada en su cama sentada en el suelo cubriendo sus pechos dirigiendo una mirada provocativa a la cámara.

Con más de 140 mil likes hasta el momento, en esta ocasión la modelo mexicana posteó: “Sigan a mi top bro @rulo_gar”, quien es un reconocido fotógrafo, a quien le dice que lo ama.

Fiel a su costumbre, Celia Lora desactivó los comentarios, motivo por el que sus seguidores se quedaron con las ganas de halagar su belleza, aunque esto no ocurre en su cuenta oficial de Twitter, pero no tiene el mismo impacto que en Instagram.

Hace apenas unos días, la hija de Alex Lora hizo su debut en YouTube con el video ¿Qué me ha enseñado la cuarentena?, el cual está disponible en su canal oficial y que hasta el momento está a punto de llegar a las 80 mil vistas.

En esta publicación, Celia comentó que, como a todos, sus proyectos se vieron afectados a causa de la pandemia por el coronavirus.

“A todos nos afectó en el trabajo. El trabajo que tenía se pospuso, pero me salieron cosas que no hubiera hecho si no existiera la cuarentena, como el consultorio del amor de MTV o este canal”.

Además de que le duele mucho pensar en que varios negocios han cerrado temporalmente, pero hay otros que de plano tuvieron que cerrar por completo.

“Me afecta mucho pensar en negocios que están quebrando… Pienso en cuánta gente, de un día para otro, valió mad… todo. Yo los anuncio gratis, a mí no me quita nada. Yo feliz, siento bonito, y eso ha sido de lo más bonito que me dejó la cuarentena, sentir que puedo ayudar tantito”.

Después de ver este video, sus admiradores no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus comentarios: “Celia, siempre te sigo, ¿por qué no te metes en el cine para adultos?”, “Soy tu fan, Celi, estás pin… hermosa”, ¿Por qué tan hermosa?”, “Pensé que eras Carolina Díaz versión ultra buena”, “No, no, espérate, no te encueres, hay niños viendo, jaja”, “Hermosa y sensual belleza”, “Mamita hermosa”, “Hola Celia, estás bien mamita”, “Qué buenos talentos”.

Por su parte, un admirador de la modelo mexicana, quien actualmente participa en el reality show Acapulco Shore de MTV, donde es conocida como “La boss”, se expresó de la siguiente manera: “No le hagas caso a las envidiosas, estás hermosa, me encantas, estoy enamorado de ti”.

“Demasiada sensualidad en ti, estás hermosa”, “Yo solo vengo por las fotos”, “Dos grandes razones para ver este video”, “Eres tan pero tan bella”, “Eres preciosa”, expresaron otros admiradores de la hija de Alex Lora.

Con información de Agencia Reforma

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ