“Me encanta”, “Un beso nunca se niega”, “La cara de morbosa de Lizbeth, jaja”, “Ustedes quieren ver el mundo arder, son bellísimas”, “Ya estoy volando”, “Wow, me encantan”, “Uno más apasionado con lengua”, “¿Y ese besote?”, expresaron algunos usuarios, aunque aún habría cientos de comentarios más.

Al mismo tiempo, ambas dicen el número 3 y no esperan demasiado para darse un apasionado beso que reventó las redes sociales.

De pronto, se escucha una voz que les hace la siguiente pregunta a Celia Lora y Lizbeth Rodríguez: “¿Qué probabilidad hay de que se den un beso?”. La influencer no oculta su sorpresa por la pregunta mientras que la modelo mexicana es más mesurada.

Cabe recordar que no es la primera vez que ambas se dan un beso en la boca, pues apenas en diciembre pasado lo hicieron y compartieron el video en redes sociales, aunque en esta ocasión subió más de intensidad y se dejaron ver en pijama.

“Un video lésbico sería delicioso”

Los seguidores de Celia Lora y Lizbeth Rodríguez quedaron encantados con esta demostración de cariño, incluso hubo alguien quien les hizo una petición muy atrevida: “Un video lésbico en Brazzers sería delicioso”, a lo que otras personas respondieron:

“Se meterían mucho billete del bueno y más de uno pagaría la membresía para ver ese video”, “Se filtraría en muy poco tiempo y luego ya llegaría a Pornhub y eso”.

“Con eso me acabo de criar”, ¿Si son novias o qué?”, “De Celia ya sabía, ¿pero tu lengua?”, “Esto no es divertido, es excitante”, “Quedé impactada”, “Me encantaría hacer tríos con ustedes, están hermosas, me gustan las dos”, “La segunda parte pueden encontrarla en XVideos”, “Oh, Dios mío, ya puedo morir tranquila”, expresaron algunos usuarios luego de ver este apasionado beso”.