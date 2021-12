En 2020, los estadounidenses donaron alrededor de $471.44 mil millones de dólares en causas benéficas relacionadas con la salud, la educación y los derechos humanos, entre otras, y una buena parte de ese dinero provino de causas benéficas organizadas por celebridades. A continuación, te presentamos a 15 personalidades de Hollywood que han destacado por contribuir con alguna fundación o causas sociales, donando no solo su tiempo, sino también una parte de su presupuesto, ayudando a millones de personas en todo el mundo con la ayuda de la sociedad: ¡Descubre quiénes son! Bono El vocalista de U2 no solo destaca por su talento y su gran popularidad, ya que desde hace ya algunos años ha estado al frente de ONE, una campaña en pro de la eliminación del hambre y de enfermedades prevenibles en países en vías de desarrollo. Bono ha conseguido un gran éxito con su fundación, y hasta el momento ha recaudado más de 35 mil millones de dólares para implementar iniciativas de salud para combatir enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis en países con economías vulnerables.

La estrella Oprah Winfrey Si hay una celebridad que sabe lo que es pasar por carencias, es Oprah Winfrey; la afamada conductora, una de las personalidades más famosas de Hollywood, ha donado cerca de 40 millones de dólares por medio de su fundación Oprah Winfrey Foundation. Con ella, se ha trazado el objetivo de recaudar fondos para contribuir con la salud y educación de mujeres y niños en todo el mundo, especialmente en los países menos desarrollados. La actriz Emma Watson Emma Watson ha sido una vocera en favor de la equidad y la igualdad para las mujeres; por este motivo, se ha unido como vocera global de la buena voluntad por las Naciones Unidas, con causas como HeForShe. Esta fundación ha realizado 1,303, 415, 938 acciones para la búsqueda de la equidad de género, proponiendo un enfoque sistemático que parte del impulso de la igualdad en todo el mundo.

La cantante Lady Gaga La cantante y actriz, junto con su madre, Cynthia Germanotta, estableció la fundación Born This Way en 2012; su objetivo principal es “crear un mundo más amable y más valiente.” Una manera en la que ha logrado sus objetivos, ha sido por medio del empoderamiento de la juventud, llevando recursos para el cuidado de la salud mental y otros servicios que beneficien el bienestar de los jóvenes. La estrella Charlize Theron La actriz de origen sudafricano ha acompañado su trabajo como actriz en Hollywood con una labor social, que desde 2007 desempeña gracias a la fundación Africa Outreach. Esta fundación está encargada de conectar a las organizaciones comunitarias de Sudáfrica con las herramientas necesarias para sobreponerse a sus limitaciones en cuanto a economía e infraestructura.

El actor Michael J. Fox Michael J. Fox es la cabeza de una organización para la investigación del Parkinson, una causa estrechamente relacionada con el actor, ya que padece de esta enfermedad desde hace varios años. Para muchos pacientes con Parkinson, Michael J. Fox se ha convertido en una especie de vocero oficial de la enfermedad, gracias, en parte, al alcance que tiene dentro de la comunidad científica; al día de hoy, ha logrado recaudar alrededor de 700 millones de dólares, destinados a programas de investigación para la cura del Parkinson. La estrella Eva Longoria La actriz es la creadora de la Fundación Eva Longoria, que tiene como misión contribuir con la comunidad de mujeres latinas y ayudar a que estas construyan nuevas y más prósperas realidades para ellas y sus familias. Una de las bases de la fundación es la búsqueda de herramientas para que las mujeres accedan a una educación formal, especialmente en el área del emprendimiento, como mentorías y talleres o seminarios.

La cantante Shakira La cantante de origen colombiano fundó Pies Descalzos, una organización benéfica que desde 1997 ha ayudado a satisfacer las necesidades más básicas de la niñez colombiana. La misión de Pies Descalzos es trabajar para garantizar que los niños en Colombia cuenten con acceso a una educación de calidad que contemple sus necesidades más específicas para hacer frente a los retos del mundo. La estrella Meryl Streep Meryl Streep, junto con su esposo, Donald Gummer, ha donado cerca de 4 millones de dólares a la fundación Silver Mountain Foundation for the Arts; sin embargo, esta no es la única causa que ha apoyado. Streep también ha realizado cuantiosos donativos a otras instituciones, como el Vassar College, pero, a diferencia de otras celebridades, no es afecta a compartir este tipo de noticias con la prensa.

El actor Jerry Seinfeld El actor, escritor y productor de cine y televisión Jerry Seinfeld es conocido por donar parte de sus ganancias a causas benéficas relacionadas con la educación, la niñez y las comunidades judías. Seinfeld ha recaudado 1,766,000 dólares, cantidad que ha sido destinada a fundaciones como Autism Speaks, Stand Up For A Cure y el Sloan Kettering Memorial Hospital. La actriz Sandra Bullock Bullock es otra de las actrices que han adoptado al activismo como un estilo de vida, y es por eso que se ha dedicado a recaudar dinero para ayudar a las comunidades afectadas por las catástrofes naturales en todo el mundo. Por este motivo, donó un millón de dólares a la organización Médicos Sin Fronteras; este dinero se utilizó para enviar a médicos y rescatistas a Haití, después del devastador terremoto ocurrido en 2010. Asimismo, donó un millón de dólares para contribuir a la restauración de Japón después del sismo de 2011.

Will and Jada Smith Al igual que Eva Longoria, la familia Smith ha luchado por que cada vez sean más las mujeres con acceso a educación y mentoría financiera para fundar sus propias empresas y ser económicamente independientes. Smith se han enfocado, particularmente, en brindar esta ayuda a las mujeres que desean abrirse una carrera en el entretenimiento; así, han donado dinero para becar a estudiantes en el Tisch School of the Arts en Nueva York. La estrella George Clooney George Clooney es el fundador de Not On Our Watch, una organización benéfica enfocada, principalmente, en la lucha por los derechos humanos, especialmente en las zonas afectadas por conflictos armados. Esta fundación ha ayudado en zonas como Darfur, Zimbabwe y Burma, las cuales han recibido ayuda económica para beneficiar a las personas que no cuentan con acceso a recursos; en ella, participan otras figuras como Matt Damon y Don Cheadle.

Michelle Obama Let Girls Learn es una organización benéfica fundada por la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Una particularidad de esta fundación, es que en ella participan los Cuerpos de Paz y el Departamento de Estado norteamericano. El objetivo principal de Obama, según declara, es brindar los recursos para que las niñas del mundo accedan a la educación que merecen y eviten el rezago que implica no tener acceso a materiales, recursos económicos y profesionalización. El actor Ashton Kutcher Durante su matrimonio con la actriz Demi Moore, Kutcher fundó Thorn Works, una organización que, en conjunto con las autoridades gubernamentales, trabaja para erradicar el tráfico sexual por medio de la implementación de estrategias tecnológicas. La misión de la fundación es crear innovaciones tecnológicas que puedan ser empleadas para detectar movimientos ilegales relacionados con el tráfico de personas.