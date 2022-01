Vicente Fernández, falleció apenas 15 días antes de conmemorar casi 60 años de matrimonio con Doña Cuquita, pero esta fecha no pasó desapercibida para la familia, la cual se encuentra más unida que nunca. Alejandro Fernández compartió una fotografía en Instagram junto a sus padres y a sus hermanos y esto conmocionó a sus seguidores.

La celebración a la que Vicente Fernández ya no llegó. El Charro de Huentitán, quien falleció el día 12 de diciembre a las 6:15 de la madrugada a los 81 años de edad, siempre será recordado por los fans y por su familia, quienes han compartido fechas especiales sin la compañía de un padre, un abuelo, un esposo…

Los fans del intérprete, le comentaron palabras lindas al cantante: “Bendiciones hermano”, “El mejor viejón que he conocido, amable, leal, sincero y buena persona siempre y por siempre VFG”, “Quiero hacer mención que la señora Cuquita es una GRAN DAMA, al ser padre y madre, cuando el Rey trabajaba, ella era la que se encargaba de los hijos”. Comentaron usuarios en Instagram

“¿Qué tal amigos de todos mis países latinos y no latinos? Les habla su servidor de siempre, les envío un saludo muy cariñoso en este día tan especial, día primero del año, deseando que los haga pedazos la dicha y los destroce la felicidad. Muchas gracias, los quiero mucho, que Dios los bendiga y por ahí nos estamos viendo”, comentó Vicente en dicho video.

Para celebrar el Año Nuevo 2020, el ya fallecido cantante mexicano, Vicente Fernández, le mandó un conmovedor mensaje a todos sus fans y seguidores, el cantante aún no había sufrido ninguna lesión y su salud estaba estable. Así recordamos al “Hijo del Pueblo” con las siguientes palabras:

Las palabras de Reséndiz fueron: “Merle Uribe, creo que ahora sí la regaste, a nadie le importa si fuiste amiga, amante o un paracetamol en la vida de don Vicente por haberle quitado la calentura”, a lo que ella respondió: “Si lo dices en ese momento (te atacan por eso), si lo dices después es ‘ay, ya ahorita para qué lo dice’. Yo la verdad lloré mucho y me sentí mal y quise hacerle el homenaje con las fotos que tengo. No lo hice con el afán de lastimarlo”.

La actriz Merle Uribe ha sido foco rojo de críticas luego de que un reportero haya asegurado que Uribe, fue amante del fallecido Vicente Fernández en la década de los ochenta. Según “Prensa Libre”, la actriz solicitó un derecho de réplica al programa de Televisa “Hoy”. Esto sucedió a raíz de que el reportero Sebastián Reséndiz la calificara como “el paracetamol” de Vicente Fernández, pues además de haber recordado esta polémica que a la actriz no le pareció para nada, también la calificó de una manera que la hizo enfurecer.

Para finalizar con sus declaraciones, la actriz agregó que se trató de una relación que duró tres años y también mencionó que antes ya había hablado sobre esto, y no es algo que haya querido revelar aprovechando el fallecimiento de Vicente Fernández, aseguró la actriz según el portal ‘Prensa Libre’.

La celebración a la que Vicente Fernández ya no llegó: Alex Fernández reaparece en concierto tras el fallecimiento de su padre

Fue ante las cámaras de Despierta América que, Alejandro Fernández de primera mano explicó que durante el tour de su padre ‘Hecho en México en Guadalajara’, utilizó uno de los trajes que más le gustaban a su papá y que era muy importante para el. el hijo de 28 años de Alejandro, lo acompañó en concierto y declaró algunas palabras durante la entrevista:

“Siempre con mi ‘Tata’ en mi corazón. Mi mente estaba en otro lado, pero es un traje muy especial el que use. Por eso me quedaba como me quedaba, es un traje muy especial para mí, quiero portarlo sobre todo hoy. Estuvo increíble, muy bien, muy padre. Muy alegre de todavía estar con mi abuelo, ya que siempre va estar con nosotros”. Declaró Alex hijo.