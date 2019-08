Página

Cecilia Galliano se mostró muy feliz de estar en suelo estadounidense

La actriz estuvo compartiendo sus experiencias de la obra de teatro en la que trabaja

Sin embargo, recibió duras críticas al no solidarizarse con las víctimas del tiroteo de El Paso de hace algunos días

Cecilia Galliano fue captada por varios medios de comunicación en Estados Unidos durante la obra ‘Cleopatra metió la pata’, en la que comparte créditos con un gran elenco.

Ante esto, la actriz se mostró muy contenta de poder estar en tierras norteamericanas para compartir con el público hispano esta divertida obra de comedia.

“Contenta, feliz de estar en esta gran gira por todos los Estados Unidos con una obra tan grande”, comenzó diciendo Cecilia Galliano en un tono muy alegre para los medios que cubrieron el evento.

Luego de explicar lo complicado que fue el poder traer a tantos artistas a Estados Unidos, le preguntaron a la intérprete sobre Gabriel Soto, a lo que Cecilia Galliano comenzó a ser muy tajante: “Yo no hablo de la vida privada de mis compañeros”, y ante la insistencia del reportero, la actriz dijo: “Lo que tenga que decir, se lo digo yo en privado”.

Luego de seguiro hablando de la obra de teatro, un reportero le pidió un mensaje a la actriz para el publico de El Paso y los terribles hechos que ocurrieron hace unos días, donde varias personas fueron víctimas fatales de un tiroteo suscitado en aquella ciudad.

“Me voy a dedicar a hablar ahora solamente de la obra”, para posteriormente comentar: “Me solidarizo, pero no me entres por ahí porque no va por ahí”, concluyó Cecilia Galliano en un tono claramente molesto.

VIDEO #1: ASÍ HABLÓ CECILIA GALLIANO SOBRE LAS VÍCTIMAS DE EL PASO