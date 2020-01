Página

1 de 4

Cecilia Galliano manda mensaje a Gomita por acusaciones

Le recomienda que no haga show, era mejor denunciar, le dice

Le contesta en un tono no muy amigable

Vaya escándalo que se ha desatado por las declaraciones que dio hace unas semanas la presentadora de televisión conocida como Gomita, luego que desvelara que sufrió de maltrato de parte de algunas de sus compañeras del programa Sabadazo, entre ellas Laura G y Cecilia Galliano.

Y es que ahora, la argentina Cecilia Galliano le ha respondido de una manera tal que no deja lugar a dudas que no se llevan muy bien que digamos.

Incluso la también actriz le recomendó que si en realidad sufrió de “bullying” lo denunciara en su momento y dejara de hacer un “show” de algo que es muy grave.

VEA EL VIDEO AQUÍ

Esta información ha quedado de manifiesto durante una entrevista que se dio a conocer por medio del portal de Milenio, en el cual la argentina no se queda callada y de manera firme y decidida le da una lección a Gomita.

Pero estas declaraciones las dio durante una entrevista para Grupo Imagen que dio para las cámaras y que se puede ver en la plataforma de Youtube, para conocer exactamente lo que sucedió.

Como se recordará la conocida payasita, Gomita, (Araceli Ordaz), había denunciado tiempo atrás que sufrió de maltrato de parte de Cecilia Galliano y Laura G en el tiempo que las tres estuvieron en el programa de Sabadazo.

Estas revelaciones las hizo Gomita frente a las cámaras del periodista Gustavo Adolfo Infante y cuasó de inmediato polémica en el medio del espectáculo.

Tras estas acusaciones, la hoy conductora de Venga la Alegría le ofreció disculpas y hasta la invitó a su nuevo programa, esto de acuerdo a la publicación de TVyNotas.

Una de las primeras palabras de la argentina y con un rostro de fastidio fue: “A mi ese tema no me interesa… eramos las únicas dos conductoras, no es que pueda decir que su única amiga era Omar Chaparro”, en claro tono de burla.

Al preguntarle sobre las acusaciones de Gomita, la actriz responde rápidamente en tono evasivo: “chicos ya me voy, ese (tema) en verdad me aburre, sí mucha flojera…”

Fue entonces que mandó el siguiente mensaje a Gomita: “Que cuando te pase eso, pero no a Gomita, a todas las chicas, denuncien, no hagan un show de eso, denuncien en el momento, bullying, lo que venga a ser. No a mí no me molesta nada, me relaja la verdad, pero sí que es un mal ejemplo que hay que denunciar”.

“Entonces háblenlo con lo que lo tengan que hablar, mamá, papá, hermano, amiga, con quien tengan alrededor y denuncien”.

“A Gomita la voy a saludar así de hola que tal, porque tampoco es que soy amiga, osea no es que vení y te cuento mis cosas, no, pero lo primero que voy a decir siempre es denuncien y no hagan un show de algo que es grave, hay un problema si sufriste de algo, hace cuatro años atrás, todos los años repetimos la misma historia pero con diferente versión, ve a los juzgados y denuncia, pero no hagas un show”.