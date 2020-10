Cecilia Galliano aclara los rumores de posible relación entre ella y Leonardo de Lozanne, esposo de Sandra Echeverria

La actriz argentina llama chismosa a Laura Zapata

Cecilia pide a la prensa que por favor se informen bien y no digan falsedades

¡Explotó la bomba! La actriz argentina, Cecilia Galliano, respondió a rumores de su posible romance con Leonardo de Lozanne, esposo de la también actriz mexicana, Sandra Echeverría, mandando un contundente mensaje a la prensa y a Laura Zapata.

Lo anterior luego de que en redes sociales estuviera circulando la información que argumentaba que Cecilia Galliano era la tercera en discordia en el matrimonio de Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverria.

Artistas como Laura Zapata compartieron la noticia en sus redes sociales, causando una terrible molestia en la argentina, quien posteriormente saldría a su defensa ante estos rumores.

Según fuente del portal Agencia México, en su encuentro con la prensa, la artista argentina negó tajantemente esta información explicando que no están en lo correcto en lo absoluto: “No, no, están totalmente perdidas, o sea no hay manera, ni lo conozco”.

Inmediatamente, Galliano dio detalles del hombre con el que realmente estaba.

“Miren cómo pasé el cumpleaños con Lozanne… es igualito, o sea dime si no, yo creo que lo debieron haber confundido porque aparte está alto, flaco… de hecho salió del teatro y nos reíamos porque le pedían fotos como si fuera Leonardo”, explicó la argentina, en donde ella misma confesaba el gran parecido que había entre su amigo y el esposo de Sandra.

Posteriormente a esto, Cecilia Galliano no perdió la oportunidad de enviarle un duro mensaje a su colega y actriz, Laura Zapata por haber compartido, según la argentina, información falsa, llamándola incluso chismosa.

“Laura… o sea, no sé si ya te estas quedando ciega, pero antes de tirar una información así, donde es un hombre casado y al igual respeto a su familia, conozco a su mujer, tienes que checar… no seas chismosa Laura… yo no sabía que Laura trabaja en algún programa del espectáculo…. ¿y ahora dice chismes?”.

Después, la actriz argentina publicó una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, dichas que la pagina @chamonic3 rescató. En ellas se ve a Cecilia Galliano aclarando estos rumores y hablando también el terrible odio que ha recibido en redes sociales tras esta información. Puedes ver el video de Cecilia Galliano desmintiendo los rumores aquí.