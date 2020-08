¡La cuarentena no detiene a Cecilia Galliano!

La cuarentena no para la belleza y sensualidad de la hermosa actriz y conductora Cecilia Galliano, que a pesar de estar en encierro por la pandemia que nos aqueja en estos días, y que esperemos que ya acabe muy pronto, la argentina no nos deja de impresionar con su voluptuosa, sexy y perfecta figura en bikinis.

Con diminutos y sexys bikinis, durante esta cuarentena en sus redes sociales, Cecilia Galliano, no se ha limitado en darse un descanso al aire libre, claro dentro de su hogar y darse “sus baños de sol” o como ella lo describe : “Mi vitamina D”, para seguir con ese bronceado que la caracteriza y que hace resaltar su curvas y claro también nos muestra en ángulos muy candentes su anatomía muy bien tonificada.

En su cuenta de Instagram, esta talentosa modelo y mamá, nos ha deleitado con 5 bikinis tan calientes, que hace que vuele la imaginación de muchos caballeros y que provoque la admiración de muchas mujeres, ya que sus tomas algunas son profesionales, pero las que más les gustan a sus fans son las tomadas por la propia actriz, tanto que los comentarios en cada fotografía que publica son inmediatamente tapizadas de halagos, piropos y hasta una que otra propuesta de matrimonio, tal como uno de sus seguidores comenta :” Uff creo que me enamoré, si me caso bella” y hasta fans que sacan su lado poeta para poder llamar la atención de la bella Cecilia Galliano : “Los dioses se inspiraron en ti para definir lo que es belleza!”, “Si la palabra perfección fuera una mujer”, “Que hermosa playa, pero contigo de fondo es otro nivel”, o están los que sacan su lado con humor a la situación “No pues contigo, claro que me quedaría en casa”.