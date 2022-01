Si prefieres no cubrir tu cara completa, simplemente aplica jugo de cebolla directamente en las marcas con un hisopo. Es súper fácil ajustar los beneficios de las cebollas a tus preocupaciones específicas de la piel. Si te estás preguntando cómo es que alguien puede soportar una cara llena de cebolla por cualquier cantidad de tiempo, la clave es enfriar todas estas mascarillas durante una noche antes de usarlas.

Puedes darle un extra añadiendo una yema de huevo y una cucharada de jugo de zanahoria y aceite de oliva. Los beneficios de las cebollas que luchan contra el acné no están limitados a tratar y prevenir brotes. También ha sido usado durante años para desvanecer cicatrices y manchas negras en cualquier parte del cuerpo. Las cebollas rojas funcionan mejor para esto.

Las cebollas no son solo un básico de la cocina , hay unos beneficios a la salud increíbles en las cebollas y sus beneficios para la belleza son igual de impresionantes. De acuerdo con Mercola.com : “Las cebollas son sorprendentemente altas en polifenoles benéficos, los cuales juegan un papel importante en prevenir y reducir el progreso de la diabetes, cáncer y enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares”. El verdadero secreto de su poder es que está cargada con quercetina, un antioxidante poderoso”.

La cebolla en tratamientos

El jugo de cebolla y el alumbre pueden ser aplicados directamente a tu cuero cabelludo para aliviar la caspa. Si no te sientes con ganas de estar aplicando tus tratamientos DIY, la mascarilla restauradora con yema de huevo, cebolla, y aceite de raíz de bardana de Babushka Agafia es 100% natural y está solo a $11. Sin importar como la cortes o que tanto la enfríes, no hay una forma para neutralizar por completo el olor de la cebolla en estos tratamientos de belleza, así que es una buena idea usarlos en la noche antes de ir a dormir, y definitivamente no justo antes de tener una cita romántica.