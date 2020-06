CDC suma tres nuevos síntomas de coronavirus al listado

Los investigadores habían manifestado que irían actualizando la información a medida de que fueran descubriendo más sobre el Covid-19

Ahora agregan congestión o secreción nasal, náuseas y diarrea a los posibles síntomas que presentan las personas con el virus

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) suman tres nuevos síntomas de coronavirus al listado.

Recientemente, los investigadores agregaron a la lista de posibles síntomas de Covid-19 tres nuevos: congestión o secreción nasal, náuseas y diarrea.

Los CDC habían manifestado que irían actualizando la información a medida de que fueran descubriendo más sobre el coronavirus.

En abril, ya habían detectado seis posibles síntomas del virus. Hasta la fecha, los CDC ha enumerado los siguientes síntomas:

Fiebre o escalofríos.

Tos.

Falta de aliento o dificultad para respirar.

Fatiga.

Dolores musculares o corporales.

Dolor de cabeza.

Nueva pérdida de sabor u olfato.

Dolor de garganta.

Congestión o secreción nasal (agregado en junio).

Náuseas o vómitos (agregado en junio).

Diarrea (agregado en junio).

“Las personas con Covid-19 han reportado una amplia gama de síntomas, desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la exposición al virus”, alertan los investigadores.

Con los primeros contagios por coronavirus, los especialistas habían determinado que las principales manifestaciones del virus eran la fiebre, tos seca y dificultad para respirar.

Sin embargo, han tenido que ampliar el listado a medida que el tiempo transcurre, las investigaciones se profundizan y aparecen nuevos y diversos casos.

La agencia, con sede en Atlanta, ha destacado que cualquier persona puede presentar uno o varias de estas manifestaciones físicas bien sea leve o severo y recomiendan a las personas buscar atención médica de inmediato.

Agregaron que “adultos mayores y personas que tienen afecciones médicas subyacentes graves, como enfermedades cardíacas o pulmonares o diabetes, parecen tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones más graves por la enfermedad Covid-19”.

Según información suministrada por la Universidad Johns Hopkins, se han reportado más de 9,4 millones de casos de Covid-19 a nivel mundial hasta el momento.

A causa de esta enfermedad, en Estados Unidos ya se contabilizan más de 2.3 millones de personas contagiadas y unas 121,996 personas fallecidas, reseñó NY Post.

Advierten que aumentan casos de coronavirus en la comunidad hispana de EE.UU.

Los casos de coronavirus entre los hispanos han aumentado notoriamente en relación a las otras comunidades en Estados Unidos ya que gran parte de los latinos representan la fuerza de trabajo esencial del país.

A pesar de que no hay evidencia sobre que una raza sea más vulnerable al coronavirus, en las últimas semanas se ha registrado un incremento del 32 por ciento de nuevos casos en los condados donde al menos la cuarta parte de la población es hispana, de acuerdo con un análisis de The New York Times.

El análisis valida los datos ofrecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) que indican que los hispanos representan el 34 por cientos de los casos de COVID-19 en toda la nación, una cifra considerablemente alta tomando en cuenta el 18 por ciento que representan dentro de la población total.