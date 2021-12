La directora de los CDC, Rochelle Walensky, anunció que no cree que los contagios por la nueva variante lleguen a disminuir y señaló que el país está a punto de ver muchos casos de Ómicron , de acuerdo con USA TODAY. En redes sociales, la noticia ha sido tomada como ‘una mala decisión’ por parte de las autoridades debido al registro de contagios que se está observando.

¿UN CAMBIO IMPORTANTE? Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, mejor conocido como CDC, anunciaron a través de un comunicado de prensa que los tiempos de aislamiento serán reducidos de 10 días a 5 días, para las personas que den positivo a su prueba de COVID-19 y no tengan síntomas. Pero, no es la única novedad que se implementó en las medidas de los CDC.

“Además, los CDC están actualizando el período de cuarentena recomendado para aquellos expuestos a COVID-19 . Para las personas que no están vacunadas o que tienen más de seis meses de su segunda dosis de ARNm (o más de 2 meses después de la vacuna J&J) y aún no han recibido una dosis de refuerzo, los CDC ahora recomiendan la cuarentena durante 5 días seguida de un uso estricto de la mascarilla durante 5 días adicionales.”, anunciaron en el comunicado. Archivado como: CDC reduce periodo aislamiento

Otro de los cambios que actualizaron los CDC, es el tiempo de cuarentena dependiendo si las personas tienen ambas vacunas y aún no obtienen el tercer “pinchazo” de la vacuna de refuerzo. La cuarenta, es recomendada para los ciudadanos que han estado expuestos a personas que salieron positivo al virus; de acuerdo con el comunicado de prensa, el tiempo será de 5 días con uso estricto de mascarilla.

CDC reduce periodo aislamiento: ¿Y si no funciona la cuarentena?

Un punto importante en el comunicado, es aclarar que si el tiempo de cuarentena no funciona deberán implementarse medidas de mayor protección. Entre esas medidas, resaltan que las personas deben usar mascarilla sin excepción y por supuesto, estar lejos de contacto durante diez días para evitar más contagios.; la situación es diferente, si la persona está vacunada.

“Alternativamente, si una cuarentena de 5 días no es factible, es imperativo que una persona expuesta use una máscara que le quede bien 0/en todo momento cuando esté cerca de otras personas durante 10 días después de la exposición.”, informaron los CDC. “Las personas que han recibido la vacuna de refuerzo no necesitan ponerse en cuarentena después de una exposición, pero deben usar una máscara durante 10 días después de la exposición.”, aseguraron. Archivado como: CDC reduce periodo aislamiento