Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) están considerando cambiar sus pautas de autoaislamiento para que sea más fácil volver a trabajar para aquellos que han estado expuestos a alguien con el coronavirus solo si estas personas son asintomáticas, reseñó The Associated Press.

La agencia de salud pública, junto con el grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, está considerando hacer un anuncio al respecto a más tardar este miércoles, dijo el martes el vicepresidente Mike Pence.

Según la orientación propuesta, las personas que han estado expuestas a alguien infectado podrían regresar al trabajo si son asintomáticas, miden su temperatura dos veces al día y usan una máscara facial, dijo una persona familiarizada con la propuesta en consideración.

La persona describió la propuesta bajo condición de anonimato porque el borrador no había sido finalizado.

La nueva política está dirigida en particular a los empleados en trabajos críticos.

Sin embargo, también se produce cuando la administración Trump está observando lo que llama una “estabilización” en las tasas de infección y busca revertir algunas de las pautas restrictivas de distanciamiento social y reiniciar la economía de la nación que ahora se encuentra estancada.

La guía propuesta seguiría las recomendaciones hechas por los CDC que facilitaron los requisitos de autoaislamiento para los trabajadores médicos de primera línea que estuvieron expuestos al virus.

Bajo esta guía de los CDC, los trabajadores médicos que han estado expuestos al virus sin equipo de protección pero que no tienen síntomas pueden regresar al trabajo con una máscara y controles de temperatura después de 14 días.

Pence dijo el martes que la Casa Blanca se está centrando en el “punto de necesidad” de la situación actual, pero también está operando en otra vía para considerar futuras recomendaciones para el público.

“Algunas de las mejores mentes aquí en la Casa Blanca están comenzando a pensar en las recomendaciones que daremos a las empresas, que damos a los estados, pero todo, lo prometo, será informado sobre cómo poner la salud y el bienestar del pueblo estadounidense primero”, dijo Pence.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía e incluso la muerte.

Al diseñar las recomendaciones, la administración pareciera estar tratando de equilibrar las preocupaciones políticas sobre el deseo de preservar la mayor normalidad posible con las preocupaciones de salud pública de que algunas infecciones se están propagando por personas que parecen estar sanas.

