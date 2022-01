Los CDC definen a las mascarillas KN95 o N95 como las mejores

Estas mascarillas no están a la venta para el público en general, y deben ser reservadas para los trabajadores de la salud, según la agencia. El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable del contenido.

“Los productos de tela de tejido suelto brindan la menor protección, los productos de tejido fino en capas ofrecen más protección, las máscaras quirúrgicas desechables que se ajustan bien y las KN95 ofrecen aún más protección, y los respiradores aprobados por NIOSH (incluidos los N95) que se ajustan bien ofrecen el nivel más alto de protección”, expresaron los CDC según la Agencia de AP. Archivado como: CDC emite reglas pandemia.