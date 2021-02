Los CDC no alargan más la espera y admiten que hay que usar doble mascarilla para evitar el contagio del coronavirus, de acuerdo a una publicación de la agencia de noticias AP y el portal de New York Times .

Uno de cada 3 estadounidenses rechaza vacuna contra COVID-19

Alrededor de uno de cada tres estadounidenses dicen que decidida o probablemente no se vacunarán contra el COVID-19, de acuerdo con una encuesta nueva.

Los expertos dicen que es una noticia desalentadora si el país espera lograr la inmunidad colectiva y vencer la epidemia.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que, si bien el 67% prevén vacunarse o ya lo han hecho, el 15% dijo terminantemente que no lo hará y el 17% dice que es lo más probable. Muchos expresaron dudas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna.

La encuesta indica que persiste el escepticismo en proporción importante después de un mes y medio de una campaña de vacunación en la que se han registrado pocos o ningún efecto secundario entre los vacunados.

Halló que la resistencia es mayor entre los jóvenes, las personas sin título universitario, los estadounidenses negros y los republicanos.

Con información de AP

Archivado como: CDC doble mascarilla coronavirus