En pocos días, inician los festejos por el Labor Day. Por tal motivo, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, mejor conocido como CDC, hizo un importante pedido a la población; la Dra. Walensky, resaltó la importancia de no viajar a otros lugares si no están vacunados.

Por tal motivo, Rochelle Walensky mencionó recientemente que si los ciudadanos desean viajar para celebrar el Labor Day, lo único que se les pide es que estén vacunados ya que así el riesgo de contagio no es tan alto como el que se genera cuando la persona no está vacunada. Si usted desea viajar en este fin de semana de festejos, atienda las indicaciones que se han dado.

“Los estadounidenses no vacunados contra COVID-19 y que estén considerando planes de viaje este fin de semana del Día del Trabajo deberían reconsiderarlo”, fueron las palabras de la Dra., en la sesión que se hizo en la Casa Blanca y se mencionó que las personas que aún no han adquirido la vacuna no viajen y terminen infectándose. Archivado como: CDC advertencia Labor Day

La Dra. Rochelle Walensky, mencionó en una de las sesiones informativas en la Casa Blanca sobre la posibilidad de que las personas que aún no han adquirido la vacuna se abstengan de viajar. Por ello, hizo un llamado a la población pidiendo que reconsideren la idea de viajar dentro o fuera del país, si no han sido vacunados.

CDC advertencia Labor Day: Las palabras de Walensky

La Dra. Walensky en la sesión informativa, detalló que las personas que aún no adquieren la vacuna o aún no han a completado las dos dosis se abstengan de salir de sus casas en los festejos del Labor Day, ya que podría llegar a ser perjudicial. Ese motivo, llevó a la directora de los CDC a mencionar a los ciudadanos sobre lo que podrían pasarles si viajan.

“En primer lugar, si no está vacunado, le recomendamos que no viaje”, mencionó la Directora de los CDC dejando en claro que no está de acuerdo con que las personas tomen un riesgo tan grande, no sólo por ellos sino por las personas que pudieran llegar a contagiar si es que adquieren el virus. Archivado como: CDC advertencia Labor Day