CBP Redes Sociales: Tus mensajes para evitar entrada en EE.UU.

¡Cuidado! CBP podría solicitar tus cuentas de redes sociales antes de entrar a Estados Unidos

¿Por qué se tomó esta medida y qué tan legal es?

Mensajes de texto, Whatsapp y cuentas de redes sociales en tu celular: ¿qué es lo que realmente buscan?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha comenzado a tomar nuevas medidas para limitar el número de personas que desean ingresar a territorio estadounidense; esta vez, se ha refugiado en la información personal de los viajeros, así como en los datos que éstos hayan compartido por medio de redes sociales y aplicaciones telefónicas.

De acuerdo con el portal The Parallax, desde 2016 el Programa de Exención de Visa ha solicitado a los participantes proporcionar, de manera voluntaria, información correspondiente a sus nombres de usuario en redes sociales, medida que ahora es obligatoria para todo aquél que desee solicitar una visa de turista; únicamente los diplomáticos se verán exentos de proporcionar estos datos.

El mismo portal habla acerca de las medidas de precaución que pueden tomarse para reducir el riesgo de sufrir alguna acusación por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza antes de entrar a Estados Unidos. Caroline DeCell, abogada de la Universidad de Columbia, explica que existen ciertas formas en las que los viajeros pueden cuidar su información personal.

La abogada, en declaraciones a The Parallax, establece que “una forma de minimizar los datos en sus dispositivos electrónicos es desinstalar o borrar aplicaciones de redes sociales antes de cruzar la frontera, y reinstalarlas una vez que la haya cruzado”, dijo, y concluyó al decir “recomiendo tomar precauciones previas a su viaje y no oponerse a la búsqueda. Es mejor viajar con un dispositivo que no tenga mucha información en él. En un mundo ideal, dicho dispositivo no tiene ninguna aplicación descargada. Si la tuviera, cierre su sesión antes de cruzar la frontera”, concluyó.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) declaró, según informa el portal NakedSecurity, que la medida “mejorará el proceso de investigación y le proporcionará al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una mayor claridad y visibilidad de la actividad delictiva, al proporcionar una herramienta alterna que los analistas e investigadores pueden utilizar para hacer un mejor análisis e investigación de un caso”.

CBP Redes Sociales: Tus mensajes para evitar entrada en EE.UU.

El portal ElDiarioNy reporta el caso de un joven palestino que contaba con una carta de aceptación a la Universidad de Harvard a quien, sin embargo, CPB negó la entrada a Estados Unidos.

El abogado de Abed Ayoub, el joven deportado, publicó las preguntas que le fueron hechas a su cliente, entre las que se encontraban “¿Entiendes la preocupación de los Estados Unidos y de sus ciudadano cuando considerando la naturaleza de los gráficos en tu celular?” y “¿Has tenido entrenamiento militar en cualquier parte del mundo?”.