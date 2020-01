Un perro K9 espezializado en productos agrícolas de la CBP, llamado ‘Potter’, descubrió un animal desconocido en el equipaje de viajeros provenientes de Albania, informó en un comunicado de prensa la CBP el lunes.

Además del animal desconocido, muerto y despellajado, se incautaron casi 14 libras de productos alimenticios prohibidos en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el 19 de diciembre.

El pero K9 especializado en productos agrícolas, ‘Potter’, perteneciente al CBP alertó sobre el equipaje de dos viajeros que llegaron en un vuelo desde Albania.

Durante un examen secundario, los especialistas en agricultura de CBP descubrieron 6.2 kilogramos de carne cruda desconocida, salchichas de cerdo y callos de rumiantes crudos, 2.2 kilogramos de puerros frescos y dos kilogramos de castañas frescas.

Dentro de las castañas, los especialistas en agricultura descubrieron ¡dos insectos vivos! Se trata de la Cydia splendana (Tortricidae), una polilla tortrix castaña común en Europa, y el Curculio sp. (Curculionidae), un gorgojo de la nuez.

CBP confiscó los productos alimenticios prohibidos y liberó a los viajeros para continuar su visita a Filadelfia. Todos los artículos agrícolas prohibidos fueron destruidos.

CBP agriculture detector K9 “Potter” sniffed out nearly 14lbs of prohibited food products at @PHLAirport on December 19, including this unknown animal in a traveler’s baggage. Details via @CBPMidAtlantic: https://t.co/ZwuiL8so6V pic.twitter.com/mLAZ1oDJsx

— CBP (@CBP) January 7, 2020