En los últimos años, los fiscales alemanes han argumentado con éxito que al ayudar a que funcione un campo de exterminio o un campo de concentración, los guardias pueden ser declarados culpables de complicidad en un asesinato, incluso si no hay pruebas de que hayan participado en una muerte en específico.

Berger admitió ante las autoridades estadounidenses que durante algunas semanas cerca del final de la guerra sirvió como guardia en un campo en el noroeste de Alemania, pero dijo que no observó ningún abuso ni homicidio, dijeron los fiscales en Celle.

Los fiscales alemanes en la ciudad de Celle investigaron la posibilidad de presentar cargos contra él, pero dijeron en diciembre que habían archivado la investigación porque no habían podido refutar su propio relato sobre su servicio en Neuengamme.

Según un comunicado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), Berger sirvió en el subcampo cerca de Meppen, Alemania, donde los prisioneros —rusos, polacos, holandeses, judíos y otros— fueron retenidos en condiciones “atroces” y fueron sometidos a condiciones “hasta el punto de agotamiento y la muerte”.

Berger es viudo con dos nietos, según el Post. Dijo que se le ordenó trabajar en el campamento, que estaba allí poco tiempo y que no tenía armas, informó The Washington Post.

“Después de 75 años, esto es ridículo. No puedo creerlo”, dijo el año pasado mientras luchaba contra su expulsión de los Estados Unidos, según The Washington Post. “No puedo entender cómo esto puede suceder en un país como este. Me están forzando a salir de mi casa”.

