Kevin Massey, un ‘cazador de inmigrantes’ miembro de un grupo de vigilancia fronteriza que realizó patrullajes armados en la frontera del sur de Texas en 2014 para buscar inmigrantes se habría suicidado, según reportó Dallas News.

Archivado en: Cazador de inmigrantes

El cuerpo de Kevin Massey fue descubierto el 23 de diciembre en el condado de Van Zandt, según el sheriff Dale Corbett.

Massey, de 53 años, era buscado desde mayo de 2019, varios meses después de ser liberado de la prisión en libertad condicional por un cargo federal de armas. Había sido sentenciado a 41 meses en una prisión federal en 2016 por posesión de arma de fuego por un delincuente, según registros de la corte.

Marshals are looking for Kevin “KC” Lyndel Massey, a Texas militia man who self-appointed himself as border patrol in 2014.https://t.co/4naMrYOtZT

— Indivisible Network (@IndivisibleNet) August 10, 2019