De acuerdo con el referido diario, Christina Smith, relató: “Escuché un gran boom y al principio no pensé que fuera una persona. La ventana trasera del auto se rompió, explotó. Entonces el tipo se levantó de un salto y empezó a gritar. Su brazo estaba todo torcido”.

Una testigo identificada como Christina Smith, de 21 años, le dijo al New York Post que la víctima, de 31 años, se estrelló contra el techo de un BMW Bimmer 330i, color negro, estacionado debajo del edificio 26 Journal Square a las 10.20 de la mañana del miércoles, después se puso de pie, con el brazo derecho colgando como si estuviese dislocado, y preguntó: “¿Qué pasó?”.

Ella rápidamente llamó al 911 y luego tomó fotos y videos asombrosos del incidente, incluidas imágenes gráficas del hombre gritando de dolor con lesiones en la parte superior del cuerpo. El video también muestra cómo una mascarilla quedó colgando de una de sus orejas, a pesar de haber caído aproximadamente 100 pies (30 metros), indicó el reporte del New York Post.

La víctima que cayó nueve pisos no trabajaba en ese edificio

El hombre, quien saltó desde una ventana abierta en el noveno piso, fue trasladado de urgencia a un hospital donde aún se encontraba en estado crítico el jueves 7 de octubre, informó la portavoz de Jersey City, Kimberly Wallace-Scalcione, de acuerdo con el mencionado periódico.

La víctima no trabajaba dentro del edificio y no estaba claro por qué estaba allí, dijeron trabajadores y testigos. Tras el dramático incidente, se negó a dar su nombre a la policía y no estaba cooperando al menos hasta el jueves por la tarde, según una fuente familiarizada con el caso citada por el Post.