Pete Buttigieg declara su victoria en Iowa en medio del fiasco de la votación demócrata diciendo que ‘sorprendió a la nación’ a pesar de que aún no hay resultados oficiales, y Bernie Sanders publica sus resultados alegando que él es el ganador, según el Daily Mail.

Todavía no se sabe a qué hora se conocerá el ganador de Iowa, aunque las campañas de los candidatos esperan conocerlos en “algún momento durante el martes”, según medios locales como CNN.

Pete Buttigieg, el ex alcalde de South Bend, se declaró vencedor del caucus de Iowa justo después de las 11 p.m. del lunes, hora central, medianoche del este, a pesar de que no hay resultados oficiales.

“Iowa, han impresionado a la nación. Todos los indicadores marcan que vamos a la victoria en New Hampshire”

Iowa, you have shocked the nation.

By all indications, we are going on to New Hampshire victorious. #IowaCaucuses

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 4, 2020