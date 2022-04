Algunos usuarios de las redes sociales que han oído de la noticia han causado su inconformidad por la investigación del sarcófago. Pues bromean diciendo que puede causar alguna otra pandemia o alguna maldición para todo el mundo. Ante esto las autoridades francesas no han dicho nada al respecto solo han apoyado la idea de los arqueólogos.

De acuerdo con el medio Axios, los científicos ya observaron el interior del sarcófago mediante una cámara endoscópica. Han revelado la parte superior de un esqueleto, una almohada de hojas, telas y objetos aún no identificados. Los expertos suponen que se trataba de una persona que pertenecía a la élite de su época.

Durante los trabajos previos a la reconstrucción, los trabajadores hallaron un sarcófago en buen estado que fue enterrado a 20 metros bajo tierra, entre las Tuberías de ladrillo de un sistema de calefacción del siglo XIX. No obstante, se cree que es mucho más antiguo, posiblemente del siglo XIV.

Usuarios preocupados por el sarcófago

Algunos usuarios en las redes sociales sobre todo en Twitter han expresado la preocupación que sienten antes que los arqueólogos franceses abran el sarcófago pues relacionan el suceso como la famosa saga de películas “La momia”, que ocurre algo similar. o también temen que cause alguna maldición en todo el mundo y proceda a otra pandemia.

“Hay tres películas que nos muestran que eso es una mala idea.” “¿Qué no han visto las películas de la momia?, ahí nos muestran que es mala idea andar abriendo tumbas, no sabemos que pueda producir.” “Dejen de maldecir al mundo. Que pasaría si eso causa otra pandemia por una maldición.” Dioses, ayúdennos, no queremos más maldiciones”