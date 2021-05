Castillo de Drácula se transforma en centro de vacunación

BUCAREST (AP) — En el castillo de Drácula , en la pintoresca Transilvania, médicos rumanos ofrecen un pinchazo en el brazo en lugar de una estaca en el corazón. Un centro de vacunación contra el COVID-19 se estableció en la periferia del Castillo de Bran en Rumania que habría servido de inspiración para la casa del famoso vampiro de la novela gótica de Bram Stoker “Drácula” del siglo XIX.

Todos los fines de semana de mayo se realizarán “maratones de vacunación” afuera del histórico castillo del siglo XIV en la cima de una colina, donde no se necesita hacer cita en un intento de alentar a la población a protegerse del virus. “Queríamos mostrarle a la gente una forma diferente de recibir el pinchazo (vacuna)”, dijo Alexandru Priscu, gerente de mercadotecnia del Castillo de Bran, a The Associated Press.