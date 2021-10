Anteriormente, Cassie había asegurado a los medios de televisión que no había visto a su hermano. “No lo he visto, no he podido hablar con él. Ojalá pudiera hablar con él”, dijo la hermana de Brian. “Estoy perdiendo a mis padres, a mi hermano, a la tía de mis hijos y a mi futura cuñada, además de esto, y ustedes no están ayudando”, dijo Cassie a un grupo de manifestantes que la enfrentaron.

No metió las “manos al fuego” por sus padres

En cuanto a los padres de Laundrie y si ellos pudiesen estar involucrados en la desaparición de Brian, Cassie respondió: “Ellos tampoco nos están hablando” y agregó que no sabía si ellos estaban involucrados. “No lo sé, diría que no lo sé”, indicó.

Cassie también aprovechó de culpar a los medios al decir que malinterpretaron sus palabras respecto a si había o no había visto a su hermano Brian después de la desaparición de Gabby Petito. “Los medios terminaron malinterpretando lo que dije cuando me preguntaron si había visto a mi hermano. Como dije al principio, no me preguntaron si lo había visto, me preguntaron: ‘¿qué había sido lo más extraño de esto?’ y era que no he podido hablar con mi hermano”.