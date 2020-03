Estados Unidos pasó este jueves a liderar el número de casos de coronavirus, desplazando a los países de China e Italia, que ahora ocupan el segundo y el tercer lugar, respectivamente, de acuerdo con datos privados.

La Universidad Johns Hopkins indicó que la cifra asciende a 82 mil 404 casos actualmente en el país norteamericano, mientras el diario The New York Times calculó que son 81 mil 321 los contagiados.

Las estadísticas de la oficina gubernamental de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan, sin embargo, que hay 68 mil 440 casos de coronavirus y 994 fallecidos.

Preguntado en la rueda de prensa diaria que ofrece el grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus sobre el hecho de que el país registre la mayor cifra de casos de coronavirus en todo el mundo, el presidente Donald Trump se mostró escéptico: “Ustedes no saben cuáles son los números en China“.

Mientras EE.UU., con unos 326 millones de habitantes, se mantiene en tercer puesto en cuanto a las estadísticas de fallecidos.

La Universidad Johns Hopkins ha documentado 1,178 decesos en EE.UU., por detrás de los 8 mil 215 de Italia y los 3 mil 291 de China.

El mayor foco de la enfermedad se concentra en la ciudad de Nueva York, con 281 fallecimientos.

Otras zonas con alta tasa de mortalidad por el virus son el estado de Washington, con 100 muertos, y Nueva Jersey -estado vecino a Nueva York-, con 63 fallecidos.

El diario The Washington Post apuntó que la Gran Manzana, que con 8.3 millones de habitantes es la urbe más poblada de Estados Unidos, registró 88 decesos el miércoles.

The New York Times eleva, por su parte, esa cifra a 100 víctimas mortales ocurridas entre el miércoles y la mañana de este jueves.

