California sumó en un día más de 1,000 casos positivos de coronavirus, con un incremento de 12 % en los decesos, anunciaron las autoridades de salud, que redoblan los llamados para que los residentes se queden en casa y ayuden a contener el contagio, reseñó la agencia Efe.

El Departamento de Salud de California anunció este martes que hasta el 30 de marzo se habían confirmado 6,932 casos de COVID-19, un aumento de 1,169 respecto al día anterior, cuando se registraron 5,763 casos.

NEW: CA has 6,932 positive cases of #COVID19.

1,617 of those who have tested positive are in our hospitals. 657 of those patients are in the ICU.

Over the next few weeks we expect these numbers to increase. This disease can impact anyone. Stay home. Take this seriously.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 31, 2020