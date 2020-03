A pesar de ser colombiano, Juan Pablo Ruíz quedó cautivado por la gastronomía mexicana.

Para aprender las técnicas culinarias de México, el dueño de Casi Cielo tomó clase con sus mentores; los chefs Abel Hernández y Luis Arellano.

Casi Cielo se instaló en la Atlanta con técnicas de culinarias ascentrales y contemporáneas mexicanas.

Casi Cielo es uno de los cientos de emprendimientos latinos que rinde tributo a la gastronomía mexicana a su máximo esplendor en los Estados Unidos, al mando de un colombiano que lleva en la sangre las delicias prehispánicas.

En la calle 6125 Roswell de Atlanta se encuentra Casi Cielo, considerado un asombroso espacio atractivo y lujoso que le da vida y sabor a la gastronomía mexicana, despertando el apetito de los estadounidenses y mexicanos en cuestiones de minutos.

El mentor del restaurante mexicano Casi Cielo tiene nombre y apellido; se trata de Juan Pablo Ruíz.

Foto/Mundo Hispánico

Un emprendedor colombiano, que sin dudarlo, apostó por la variedad de la gastronomía mexicana, considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Un gran reto se trazó el embajador culinario de Casi Cielo, Juan Pablo Ruíz, cuando tomó la decisión de abandonar la cultura colombiana para demostrar que no es necesario ser mexicano para deslumbrar al mundo con técnicas culinarias ascentrales y contemporáneas de la tierra del Mariachi.

Se siente mexicano con orgullo

Ahora, Juan Pablo Ruíz lleva en la sangre el sabor de pozole, mole, enchiladas, chile en nogada y la conchita pibil, un trabajo que lo hace todos los días con pasión y esmero.

“México es fiesta, color y sabor, y eso para mí es todo. Entonces me veo muy reflejado en ello, por lo tanto, me siento feliz de representar a este país en el arte culinario, así no se mexicano”.

Fueron las palabras más contundentes del dueño de Casi Cielo, Juan Pablo Ruíz, quien dejó bien claro que “tengo a México en mi corazón”.

Foto/Mundo Hispánico

El emprendedor latino reveló que Casi Cielo rinde tributo a México, ya que su gastronomía es “increíble”.

¿Cómo nació Casi Cielo en Atlanta?

Antes de convertirse en padre de Casi Cielo, el colombiano Juan Pablo Ruíz dijo para Mundo Hispánico que aprendió las principales técnicas culinarias en una de las escuelas más antiguas de cocina de Barcelona, España.

Su plan de vida seguía visualizado en la gastronomía mexicana. Radicado en la ciudad de Panamá fue donde Casi Cielo comenzaba a nacer con el apoyo de Juan Fernando, quien nunca dejó caer este proyecto cuando apenas se esta cristalizando.

Pero para cocinar los platillos emblemáticos de México, el colombiano Juan Pablo Ruíz tenía que instruirse en sus técnicas y sabores.

Por lo que emprendió un viaje a la ciudad azteca para comenzar a estudiar este arte culinario bajo la orientación de los chefs Abel Hernández y Luis Arellano, quienes, además de enseñarle las técnicas de la cocina de México, también le concedieron los secretos de la cocina francesa.

Para Juan Pablo Ruíz fue una experiencia inolvidable, ya que estaba a punto de cumplir uno de sus más anhelados sueños en los Estados Unidos y que hoy en día se llama Casi Cielo.

“En Atlanta, estamos cocinando técnicas ancestrales con la cocina contemporánea, porque en el menú que no hay en otro lugar, hay mucha pasión, hay ingredientes y productos muy buenos. Hay técnicas de verdad ancestrales que son increíbles”, resaltó el ahora empresario colombiano.

Casi Cielo se ha convertido en el lugar predilecto para cumplir caprichos gastronómicos.

Foto/Mundo Hispánico

Las ricas tostadas hechas a mano y cocidas sobre el comal, las carnitas de patos, el mole, el agua de chile de Jalisco, el pulpo, son los platillos más solicitados por los comensales, quienes degustan un sabor único que los transportan a su natal México.

“En Casi Cielo estamos tratando de estar siempre innovando y creando nuevos platillos, para que los clientes tengan una experiencia culinaria única”, dijo el colombiano.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.