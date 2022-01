Fotografía la propiedad

En ocasiones, las fotografías de una casa no corresponden con la descripción que se ha hecho de ella, por lo que seguramente querrás tener una confirmación visual de cada uno de los rincones para tomar tu decisión. Al fotografiar la propiedad, no solo tendrás un referente de las reparaciones que puedas realizar, sino también tendrás una prueba del estado en el que te han entregado la casa, de manera que no te soliciten pagos por reparaciones que no correspondan con el uso que le has dado a las instalaciones.

Realiza una búsqueda en línea

Existen numerosas aplicaciones para encontrar una casa que se ajuste a tu presupuesto, gustos y estilo de vida; no dudes comparar las diferentes opciones que encontrarás en la web y realizar una exhaustiva filtración de resultados. Al buscar en línea, encontrarás cientos de opciones, pero no todas se acercarán a la idea que tienes; recuerda también que en redes sociales también existen opciones para encontrar a particulares que se encuentren en proceso de rentar una casa.