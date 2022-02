Después de casi seis meses de trabajo, los peritos no se atreven a estimar cuántas personas pudieron haber sido desaparecidas en este “sitio de exterminio” de Nuevo Laredo. En una pequeña habitación, la masa compactada de restos humanos y escombros llegaba a unos 50 centímetros de altura.

Macabro hallazgo en la frontera. Una casa en ruinas junto a la frontera de México con Estados Unidos, con techos calcinados, impactos de bala y marcas de hachazos en el suelo fue utilizada para hacer desaparecer personas hasta fechas recientes, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

La casa de Nuevo Laredo es la más dolorosa evidencia de la magnitud del fenómeno de los casi 100,000 desaparecidos de México, las 52.000 personas sin identificar en morgues y cementerios y los miles de restos calcinados que sólo pueden cuantificarse por kilos. Y estas cifras no dejan de crecer.

No está claro si esas personas hacían traslados ilegales, por ejemplo de migrantes, si sus vehículos fueron confundidos o si la intención era simplemente generar terror. El fenómeno de las desapariciones en México estalló en 2006 con la guerra frontal contra los cárteles. Archivado como: macabro hallazgo en casa de la frontera con México.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primero en reconocer públicamente la magnitud del problema, en hablar de “sitios de exterminio” -un concepto que no es legal pero que tiene gran calado político- y el primero en buscar activamente a los desaparecidos. Archivado como: macabro hallazgo en casa de la frontera con México.

¿Qué son las llamadas “cocinas” en México?

Las desapariciones son consideradas el crimen perfecto porque sin cuerpo no hay delito. Y los cárteles son especialistas en encargarse de que no haya cuerpo. “Si un grupo delincuencial tiene el control total de una zona hacen lo que llamamos ‘cocinas’, porque se saben cómodos”, explicó Macías. “En áreas que no son de ellos y donde los contrarios pueden detectar con facilidad el humo, hacen fosas”.

Según el comisionado, todos los cárteles operan de forma similar. La historia reciente de México lo confirma. En 2009, en la otra punta de la frontera, un operador del Cártel de Tijuana confesó haber “cocinado” en sosa cáustica a 300 víctimas de ese grupo. Ocho años después, un informe de un centro de investigación público mostró que durante años lo que oficialmente era una cárcel en realidad era un centro de operaciones e incineración de los Zetas en Piedras Negras, en el centro de la frontera con Estados Unidos. Archivado como: macabro hallazgo en casa de la frontera con México.