“Esto va a estar muy fuerte, este reality show, más fuerte que la primera temporada. Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que una de las muchachas va a estar dando mucho de qué hablar: ya sabemos que Niurka Marcos no tiene pelos en la lengua y tiene un ‘genio’… también, Mayeli Alonso no se queda atrás, ni Laura Bozzo, Ivonne Montero y Brenda Zambrano”.

Le preguntan quién será el triunfador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos

Antes de terminar, la psíquica compartió que varios seguidores le han preguntado que ella quién cree que será el triunfador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos y así respondió: “Esta vez ya no voy a decir nada, con el mayor respeto, porque la primera vez que lo hice, muchos ‘me acabaron'”.

“Honestamente, ¿de los hombres quién me gustaría que gane? Osvaldo Ríos o Toni Costa. Ahora, de las mujeres me gustaría que ganara Brenda Zambrano o Laura Bozzo, pero no es lo que me guste a mí, sino lo que le guste al público”, dijo la psíquica, quien notó algunas cosas que le gustaron a los seguidores de la primera temporada de este reality show”.