De confirmarse, ¡lo que se viene! En las primeras horas de hoy, se dieron a conocer los supuestos nuevos integrantes del reality show La casa de los famosos de Telemundo , y entre los nombres, destacan el del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, ex de Adamari López, y el de la empresaria Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera . Hasta el momento, la única confirmada es la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos.

“Es Mayeli, y también su voz la usaron en la promo”, “Yo sé quién es… pero aún no puedo decir nada… es una ching…”, “En el puro pelo se sabe quién es, la primer actriz de los escándalos”, “Esas extensiones son inconfundibles”, “Las greñas que siempre se carga, si es quien pienso”. ¿Estará enterado Lupillo Rivera de esto?

De confirmarse el ingreso de Toni Costa a LCDLF, ¿contará secretos de Adamari López?

En otra imagen, en la que podría asegurarse que se trata de Toni Costa, se escribió lo siguiente: “Toni Costa, La casa de los famosos, ahora sí le tocará duro a Adamari con Alaïa”. Hasta el momento, el bailarín y coreógrafo español no ha confirmado que formará parte de este exitoso proyecto de Telemundo, a pesar de esta imagen y los rumores.

“De seguro Adamari ya tiene 10 nanas para cuidar a la niña en lo que regresa el papá”, “¿Duro? Es 1 nada más, duro es 3 chiquillos, eso si es duro”, “Debería llamarse la casa de los ex famosos”, “¿Otra vez van a meter puro ex de? ¿Y los famosos?”, “Yo me pregunto si Sebastián Rulli va a estar ahí”.