En las fotografías que compartieron, los internautas no han parado de comentar al respecto y anunciar su sentir ante la unión de los famosos. Por el lado de Ríos, sus fanáticos no han parado de informarle que se encuentran felices de poder verlo en las cámaras de Telemundo; en el caso de Toni Costa, la situación cambió drásticamente cuando varios usuarios le recordaron a su expareja, Adamari López.

Toni Costa, la expareja de Adamari López, sorprendió al público al anunciar su participación en el famoso reality show de Telemundo. El bailarín profesional será uno de los últimos integrantes en unirse al show y parece ser que no muchas personas están felices con su participación debido a que no lo consideran “alguien famoso”.

Casa de los Famosos integrantes: ¿Está listo para participar?

El bailarín no dudó en expresar su sentir en este nuevo proyecto y destacó que es una persona sumamente competitiva y que le encantan los retos, por lo que en este proyecto espera estar enfocado en dar lo mejor de sí. Al igual, señaló que extrañará a su hija Alaïa y saber que permanecerá alejado de ella por un largo rato.

"Soy un hombre de retos, muy competitivo y enfocado y este proyecto es el mayor reto hasta ahora que he afrontado, pero voy con toda mi energía a ponerle el alma y llegar tan lejos como Dios tenga preparado para mí.", indicó el bailarín español en un post de Instagram. "No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia, ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla", señaló.