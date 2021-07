“Vemos que la sequía se está volviendo totalmente restrictiva en el oeste del país y tenemos que invertir en recursos como el almacenamiento de agua y centros de refrigeración”, agregó. El mensaje de compromiso de McCarthy llega unos días después de que Biden defendiera el plan sobre infraestructura no solo por el valor que tendrá para reconstruir los aeropuertos, carreteras y puentes del país, sino por lo que representa para la identidad de EE.UU. Durante la presentación del acuerdo bipartidista, Biden advirtió que no firmaría el plan de infraestructuras que pueda ser aprobado en el Congreso si no está vinculado al de gasto social.Sin embargo, poco después tuvo que recular y aclarar que sí que lo rubricará, ante el peligro de que los conservadores retiren su apoyo. EFE News

Exabogado Casa Blanca McGahn entre los investigados por Justicia

Nueva York, 13 jun (EFE News).- El Departamento de Justicia exigió en febrero de 2018 a Apple que les entregara datos de las cuentas del que entonces era abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, y de su esposa, según informó este domingo el diario The New York Times. No está claro para qué buscaba el Departamento de Justicia los datos de McGahn, que no supo nada del tema hasta que Apple le informó al respecto el mes pasado, porque el Gobierno había impedido a la compañía que revelara esas órdenes al abogado de la Casa Blanca, agrega el diario, que cita a dos personas informadas al respecto.

Esta información se da a conocer luego de que varios medios de comunicación informaran este jueves de que el Departamento de Justicia, bajo la Presidencia de Trump (2017-2021), presuntamente requirió e incautó a la compañía Apple metadatos de representantes progresistas en el Congreso, con el fin de investigar las filtraciones a la prensa sobre Rusia.