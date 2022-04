“No fue mordido por un ROUS sino por una serpiente de cascabel”, escribió . “Agradecido con el personal de Malibu Urgent Care, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y el personal y los profesionales médicos del Centro Médico Ronald Reagan UCLA por su excelente atención. Me estoy recuperando bien gracias a toda esta gente maravillosa”.

Cary Elwes, de 59 años, agradeció al personal médico por la “gran atención” que le brindaron y aprovechó para bromear diciendo que no le había mordido un ROUS, haciendo referencia a las bestias que aparecen en la película de la cual fue protagonista, La princesa prometida.

“Parece terriblemente doloroso”

La fotografía resultó realmente impactante y causó reacciones no solo entre sus compañeros de la farándula, sino entre sus seguidores. “Dios mío. Dios mío. ¿Cómo???? Por favor, dímelo para que no me pase a mí”, escribió con el afán de tomar precauciones la actriz Lea Thompson.

Mientras que la galardonada actriz Mira Sorvino comentó: “¡Oh, eso parece terriblemente doloroso! ¡Espero que estés bien!”, y el actor de la serie Stanger Things, Randy Havens, agregó preocupado: “¡Oh, Dios mío, Cary! ¡Por favor, mejórate! Te envío pensamientos curativos”.