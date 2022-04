Afortunadamente los médicos atendieron al actor de inmediato, aún no está claro en donde fue que la serpiente lo mordió, pero si estamos seguros de que pronto se recuperará. El actor de 59 años también participó en películas como: ‘Las Locuras de Robin Hood’, ‘The Crush’, y ‘Un Castillo para Navidad’.

Según informes de la TMZ y The Sun, parece ser que cuando se percataron de que había sido la mordedura de una serpiente cascabel, le informaron que necesitaba atención médica inmediata, Fuentes cercanas a la estrella de cine dijeron que fue trasladado en avión al Centro Médico Ronald Reagan UCLA.

Tendrá que guardar reposo

Elwes ha estado con una buena condición de salud desde el 18 de abril en el estreno en Los Ángeles de la nueva película de Nicolas Cage The Unbearable Weight Of Massive Talent, según Daily Mail, no hay mucho que una persona pueda hacer luego de haber sido mordido por una serpiente de cascabel, más que guardar reposo según las indicaciones del médico.

“No se recomienda ninguna intervención en la escena de una mordedura de serpiente venenosa”, compartió el Dr. Jeffrey Suchard, médico de urgencias y toxicólogo médico de UCI Health. “Su objetivo es llegar a un hospital lo antes posible para que lo evalúen para un posible tratamiento con antiveneno”. Prosiguió el médico que lo atendió de acuerdo a la fuente anteriormente mencionada.