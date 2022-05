El jefe de la DEA de Atlanta, dio a conocer que en días pasados los arrestos no han parado, el último se trató de un grupo de diez ciudadanos mexicanos que se encontraban en el área metropolitana y habían estado trabajando en la organización sin que nadie se diera cuenta; la Administración de Control de Drogas, dio a conocer que en muchas ocasiones los puntos se localizan en las zonas menos perceptibles.

¿LOS CÁRTELES ESTÁN EN ATLANTA? Este jueves, las autoridades de Atlanta dieron a conocer que hay varios cárteles mexicanos que se alojan en el área metropolitana de Atlanta y que, en muchas ocasiones, las personas no se dan cuenta se tienen por vecino a una persona que gana sus ingresos trabajando para este tipo de organizaciones delictivas.

"En los 25 años que he estado luchando contra las drogas, esto es lo peor que he visto.", señaló el jefe de la DEA en Atlanta sobre los últimos acontecimientos donde las drogas y los cárteles se han visto involucrados a Channel 2. En la información que proporcionaron, aseguran que los pobladores han estado en contacto con estas personas, pero logran pasar desapercibidas e inclusive, ser vistas 'como buenos vecinos'.

El agente especial, aseguró que en muchas ocasiones son personas que no llaman la atención de la población y que, por lo general, siempre desean hacer buenos actos con la comunidad para ganarse el afecto de sus vecinos. Además, informaron que las zonas donde se encuentran suelen ser en puntos que no causen reacción de las autoridades.

‘No está en mi vecindario’

En la entrevista que se realizó, el agente especial reveló que en una ocasión una mujer reportó sobre sus dudas a la DEA y se hizo el seguimiento para descubrir si sus vecinos estaban realizando actos delictivos. Lo que descubrieron dejó a la comunidad ‘helada’ debido a que había un laboratorio de metanfetamina cerca de sus hogares.

“Todo el mundo piensa, ‘No está en mi vecindario'”, informó Murphy al reportero de Channel 2. “Una mujer, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a Huddleston que no tenía idea de que vivía cerca de un laboratorio de conversión de metanfetamina: ‘No lo sabíamos. No sabíamos cómo reaccionar. Simplemente, no sabíamos que esto estaba pasando'”, anunció.