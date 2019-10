Cartelera cultural de Atlanta del 24 al 30 de octubre

Página

¿Qué trae la cartelera cultural de Atlanta esta semana?

Averigua y anticipa todos los eventos a los que puedes asistir, dónde se harán y cuánto cuestan.

Toda una semana llena de novedades como Maná para disfrutar solo o con tus seres queridos.

Te presentamos la Cartelera cultural de Atlanta de esta semana, encontrarás conciertos, festivales, actividades culturales y mucho más. ¡Disfrútalos!

La banda mexicana de rock Maná brindará un concierto de su gira Rayando El Sol, y en la que visitarán 35 ciudades de Estados Unidos. El cuarteto, originario de Guadalajara, Jalisco y que se fundó en 1986, está conformado por Fher Olvera (voz), Alex González (baterista), Sergio Vallín (guitarra eléctrica) y Juan Calleros (bajo).

Cuándo: 27 de octubre, 8 p.m.

Costo: $30-$180.

Dónde: Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth.

Info: www.infiniteenergycenter.com

BAILES

Mexicanos

Baile con La Dinastía de Tuzantla, Los Pajaritos de Tacupa, Los Originales de San Juan, Beto y sus Canarios y Exterminador. 25 de octubre, 9 pm. $50. Espacio Discoteque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. www.ticketon.com

Jaripeo/Baile

La Energía Norteña, Sexto Grado, La Fiera de Ojinaga, Los Compas SN, Banda Tromba y Dueto Armadillos amenizan un jaripeo. 27 de octubre, 1-10 pm. $25. Nash Farm, 100 Babbs Mill Rd., Hampton.www.ticketon.com

CONCIERTOS

Pop/Balada

Uno de los eventos más importantes de la Cartelera cultural de Atlanta será el concierto de Marc Anthony.

25 de octubre, 8 pm. $65-$185. State Farm Arena, 1 State Farm Dr., Atlanta.www.statefarmarena.com

Ritmos brasileños

El brasileño Gusttavo Lima dará un concierto de sertanejo. 31 de octubre, 8 pm. $80. Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. www.atlantacoliseum.com

VIDA NOCTURNA

Fiestas

Secreto: íntima y elegante fiesta mensual de DJ EU con el reggaetonero Jhay Cortez como invitado ‘secreto’. $30-$60. The Gallery at Ravine, 1021 Peachtree St., Atlanta. www.djeu.com

Fiestas de Halloween

Billares La Vaca organiza un concurso de disfraces con $500 en premios. 25 de octubre, 10 pm. Precios populares. 4306 Chamblee Tucker Rd., Tucker. 678.914.2075.

Espacio Discotheque celebra su fiesta de Halloween con 10 mil dólares al mejor disfraz. 26 de octubre, 10 pm. Precios populares. 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. www.espacioatl.com

El Noa Noa organiza su fiesta de Halloween con $1500 al mejor disfraz. 31 de octubre, 8 pm. Precios populares. 4298 Chamblee Tucker Rd., Tucker. www.elnoanoa.net

ESPECTÁCULOS

Sitios fantasmales

Encuentros fantasmales: el Teatro Aurora ofrece un paseo guiado en español por Lorena Morales por sitios donde han habido apariciones de fantasmas. 25 y 26 de octubre, 8 y 10 pm. $12 y $15. Aurora Theatre, 128 East Pike St., Lawrenceville. www.auroratheatre.com

Casas embrujadas

Fright Fest: aparte de zonas con zombies y vampiros hay cinco nuevas casas embrujadas como Madeline Mendozas’s Casa de Muerte. Hasta el 2 de noviembre. Viernes, 6 pm.-12 am.; sábados, 12 pm-12 am.; domingos, 12-10 pm. $35.99 y $59.99 (pase) Six Flags, 275 Riverside Pkwy., Austell. www.sixflags.com/overgeorgia

Netherworld: vuelve en su XXIII temporada con dos nuevas casas embrujadas: Night of the Gorgon y Cold Blooded. Hasta el 9 de noviembre. Domingos a jueves y 3 de noviembre, 7:30-10:30 pm.; viernes y sábados, 7 pm-12 am. $20-$35. 2076 West Park Place Blvd., Stone Mountain. www.fearworld.com

Festivales del Día de Muertos

Festival de Día de Muertos: celebración del Consulado de México y el Instituto de México que incluye exposición de altares, danzas, música, concurso de catrinas y venta de comida. 27 de octubre, 12-5 pm. Gratis. Atlanta History Center, 130 West Paces Ferry Rd., Atlanta. www.atlantahistorycenter.com

Organizadores del Primer Festival del Día de los Muertos de Roswell imparten un taller para fabricar flores de cempasúchil con papel maché. Los participantes podrán degustar vinos mientras elaboran sus flores. 30 de octubre. $45. www.dayofthedeadatl.com