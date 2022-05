También dio información sobre cómo se encuentra en estos momentos la dictadura en Cuba: “Está saliendo desde Florida, desde Europa para completamente tumbar al régimen de los Castro que ha durado más de 60 años y la Carta del Juicio me está diciendo que no va a acabar allí, van a seguir los atentados en aviones, en más hoteles, en restaurantes, en consulados hasta completamente doblegar al país Cubano y soltar al régimen y empezar una democracia muy fuerte”, dijo Mhoni Vidente.

Y para arrancar con lo que está por suceder en el mundo, la pitonisa aseguró que la Carta del Juicio sale a revelar que se está adelantando el juicio final: “Que se están moviendo los juicios, la justicia en el mundo entero, que esto que acaba de pasar en Cuba en el hotel, en cuestiones de una explosión de gas… no señores, la visión que tengo es que fue un atentado muy bien estratégico para empezar a doblegar el régimen cubano”.

Como ya es costumbre, Mhoni Vidente realizó las predicciones para el público de Mundo Hispánico en lo que respecta a la segunda semana del mes de mayo y en plena fecha festiva del Día de la Madre, no vaticina buenas cosas para México y alerta sobre varios temas que causarán impacto en la gente.

Se vienen atentados y cosas fuertes y caóticas

La hispana muy querida por toda la gente, alertó a la gente de lo que viene y no sólo para Cuba, sino también para México y no son cosas positivas: “Son gente muy poderosa del mundo que ya quieren recuperar la isla, ya quieren sacar a los Castro y a Díaz Canel de ese régimen autoritario, así que la Carta del Juicio apenas empieza y todo mundo está comentando que fue un accidente y no señores, fue un atentado y bien hechos que los enseñó Fidel Castro en su momento cuando estaba vivo”.

Raúl Castro está en coma y bastante grave según vaticinó Mhoni Vidente quien es originaria de Cuba y da buenas noticias para todo el pueblo de su país, pues comentó que pronto la Isla se verá libre del régimen, lo que representará un triunfo después de tantos años de dictadura.