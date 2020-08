Carolina ‘Veneno’ Sandoval enseña celulitis al usar una tanga rosa en la calle

La gente reaccionó con burlas e insultos para la exconductora de Suelta la Sopa

Aunque con algo de ritmo, a la gente no le importó el show que hizo la mujer

Carolina ‘Veneno’ Sandoval no para de causar controversia a través de las redes sociales y ahora provoca las burlas de sus haters, al publicar un video en el cual saca la basura con una tanga rosa puesta sin importarle que se le vea la celulitis.

Este material fue subido por medio de su cuenta de Instagram @veneosandoval y ha causado tanto impacto que hasta la tarde de este domingo ya superaba las 365 mil reproducciones y tenía más de 3 mil comentarios, muchos de ellos de críticas e insultos.

Sin embargo, esto no detuvo a la presentadora venezolana, que desde que fue despedida del programa Suelta la Sopa, de Telemundo, se ha encargado de no perder audiencia, pero con algunos videos que muchos consideran poco prudentes.

El mensaje que subió la exconductora fue muy claro y lo dijo de la siguiente manera: “Así desprevenida y casual para botar la basura y by the way para las mentes básicas a la mujer se le respeta como sea que se vista OK”.

Entonces solo este comentario y las imágenes provocaron las burlas de sus seguidores quienes no perdieron la oportunidad de decirle de todo.

La exconductora salió sin ningún pudor a la calle con una tanga rosa y una bolsa de basura sin que le importara cómo se veían sus piernas.

Esto fue motivo para que más gente le dijera de todo, ya que algunos lo consideraron como un video de muy mal gusto.

En la siguiente página te dejaremos los comentarios más fuertes en contra de Carolina ‘Veneno’ Sandoval, que se atrevió a salir en tanga a la calle para llevar una bolsa de basura.

Además te dejaremos el video completo de esta publicación que ha generado revuelo en Instagram.