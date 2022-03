¿PORQUÉ SE VA A OPERAR?

De manera textual la ex conductora de Suelta la Sopa dijo lo siguiente: “Hace muchos años me coloqué mis primeros implantes mamarios en Venezuela porque no tenía nada y por la presión social recurrí a esto para buscar aprobación. De hecho tenía 22 años”, dijo Carolina Sandoval sobre sus implantes de seno.

Y continuó: “Luego de convertirme en madre dos años más tarde en Miami a los 30 ó 32 (ya ni sé) me cambié los implantes porque los quería más grandes y quería llenar el espacio que sobraba luego de amamantar a mi hija. Nunca he tenido problemas by the way con mis implantes y no quiero tener que recurrir a quitármelos otra vez por ‘presión social’ porque ahora todo el mundo se los está quitando por la razón que sea”. Archivado como: Veneno Sandoval hospitalizada