Carolina Veneno Sandoval aparece sin pudor desde la intimidad de su habitación y ¿desnuda? entre las sábanas

La exconductora del programa Suelta la Sopa causa controversia con atrevida pose y sus comentarios

al parecer la presentadora venezolana está desnuda y solo tapa su cuerpo con unas sábanas

Carolina Veneno Sandoval, exconductora de Suelta la Sopa, aparece sin pudor desde la intimidad de su habitación y ¿desnuda? entre las sábanas.

Todo se puede ver a través de la publicación que realizó la presentadora venezolana de televisión a través de su cuenta oficial de Instagram @venenosandoval, quien dejó a muchos con la boca abierta, y algunos más la criticaron.

En su publicación la polémica conductora colgó el siguiente mensaje: Nunca les ha pasado que sueñan despierta? … Eso me pasa todo el tiempo y mientras otros hablan de mí y no tardan en buscar algún detalle de estas fotos “yo” en mi propio mundo donde no hay edad…”

Imagen tomada de Instagram @venenosandovalY agegó: “No hay diferencias, ni nada negativo, sino puro love para dar a quien lo quiera recibir y BY THE WAY ando pensado en el siguiente rumbo de vacaciones de cumple”.

Este comentario de inmediato levantó controversia, sobre todo de sus fans quienes la defendieron a capa y espada, ya que ella es una mujer de contrastes, así como le gusta a muchas personas, otras la odian.

La publicación de estas imágenes ha tenido tanto éxito que hasta la mañana de este 26 de octubre ya estaba por alcanzar las 30 mil reacciones de me gusta y poco más de 550 comentarios.

Carolina ‘Veneno’ Sandoval fue despedida hace unos meses del programa Suelta la Sopa y no quedó en muy buenos términos con la empresa Telemundo.

Tras su repentina salida, la conductora venezolana se aferró a sus redes sociales y con su programa El Trasnocho con Caro, ha mantenido una gran audiencia.

Sin embargo, para ello ha recurrido a varias ‘estrategias’ que no han gustado a muchas personas, ya que aparece casis siempre en traje de baño, bikini o tanga.