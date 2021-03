Carolina ‘Veneno’ Sandoval muestra pases de baile, pero algo le sale mal

Por poco la exconductora de Suelta la Sopa enseña de más con sus atrevidos movimientos

Muestra una de las prendas más íntimas que usa y causa de todo ante sus seguidores

¡No aprende la lección! Carolina ‘Veneno’ Sandoval sube polémico video en sus redes sociales y las burlas subieron de tono al igual que su ajustado vestido, por lo que dejó ver lo que había debajo de su prenda, una faja.

Fue a través de su cuenta oficia de Instagram @venenosandoval que la exconductora del programa Suelta la Sopa mostró unos pasitos de baile, pero no resultó cómo esperaba, pues sus haters la destrozaron por andar de exhibicionista.

Y es que en su publicación, la presentadora de espectáculos, escribió el siguiente mensajes: “Y así terminó y empiezo la semana, con la sensación de estar bailando bachata al ritmo de una faja. LEVANTE LA MANO A QUIEN LE HA PASADO. BY THE WAY RECORDAR ES VIVIR DOS VECES…”.

Para ver el video haz click aquí.

Sin pena ni gloria, Carolina ‘Veneno’ Sandoval bailaba mientras poco a poco se le iba subiendo su vestido, cuando en un momento dado mostró lo que ni ella quería enseñar.

Y sin decir ¡agua va! la polémica presentadora fue sorprendida por un incidente, ya que se le pudo notar una de las fajas que utiliza para que no se le noten sus imperfecciones físicas.

Fue tan evidente, ya que el color de la faja es blanco, y de inmediato los haters se lanzaron en contra de ella con ofensas e incluso insultos.

De inmediato la gente le señaló el inoportuno suceso que dejó al descubierto la faja de Carolina ‘Veneno’ Sandoval al bailar con un ajustado vestido.

“Carol esa faja no es para ese vestido debe ser una más corta”, “me hiciste reír Caro”, “necesitas clases de bachata”, “no uso fajas! No las soporto… jajajaja… Prefiero hacer dieta y ejercicios”, dijeron algunas personas.