Con el corazón partido, Carolina regresó a Univisión

Esta profesionista que cuenta con seis premios Emmy, es muy unida a sus hijos, esposo y padres por lo que a la conductora colombiana le fue demasiado difícil dejar a cada uno de sus hijos en casa para regresar a su trabajo en la televisión después de convertirse en madre, proceso por el que muchas madres llegan a pasar.

“Me duele mucho despegarme de mis hijos porque he pasado todo el día con ellos. Me voy a levantar a las tres de la mañana, me voy a escapar de casa para que no se den cuenta que me estoy yendo”, confesó en exclusiva para la revista de People en Español la presentadora de Univisión. Archivado como: Carolina Sarassa inesperada confesión.