Lamentablemente, no es la primera vez que Carolina vive un momento difícil en su vida, pues con todo esto que ha estado sucediendo en los últimos días, la también locutora recordó la pérdida de su papa: “Nunca me cansaré de decirles que amén a quienes aman con la vida y díganselo todos los días que puedan”, expresó Sandoval.

Sin lugar a dudas, Carolina Sandoval ha sentido el cariño de sus fans, quienes no han dejado ni un segundo de comentarle palabras de aliento hacia la presentadora. “Hay que vivir la vida !!!Porque no sabemos cuando nos llama el Señor!!!! Que Dios lo reciba en su Reino y que siga la gozadera allá con los seres queridos que se han ido.!🙏. Es uno de los comentarios que se pueden leer en su publicación.

En dicho video se le ve a la presentadora junto a su hija Bárbara Camila, en donde dice su hija al principio: “Disculpa ¿te puedo dar una crítica constructiva?”, a lo que la presentadora responde: “Yo no acepto críticas de personas que no han construido nada”, haciendo señalamiento en los haters que diario hablan de ella.

Hace reír a sus miles de seguidores

La presentadora, Carolina Sandoval se destaca por ser una persona que hace reír a todo mundo con su entrañable sentido del humor. En este video, “La Venenosa” reacciona a un hombre que parece estar desnudo, que al final resulta ser una broma, pero hizo reír a sus seguidores quienes le respondieron así:

“Y yo me quedé mirando exactamente como tú 😂”, “YO ME QUEDE PICADA , ESPERANDO VER TODO Y DICIENDO COMO ESTARÁ Y SALE ESTE VATO TODO VESTIDO , ASÍ NO SE PUEDE JAJAJA😢”, “Golosa😂”, “jajajaja es que me morí con ese reel 😂 ella es genial”.