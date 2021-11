Carolina “Veneno” Sandoval presenta su nuevo podcast “¡Cuéntamelo Todo!”

La presentadora anuncia su nuevo show a través de la plataforma Pitaya

Carolina es una digna comunicadora con un estilo nuevo y que habla mucho de esta nueva era digital La siempre divertida Carolina Sandoval presenta ¡Cuéntamelo Todo!, a través de Pitaya un podcast en el que le revela a sus fans absolutamente todo lo que pasa detrás de cámaras en sus redes sociales, en sus viajes, y en su vida profesional y personal. Con una larga trayectoria en los medios, la periodista venezolana Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa, se ha posicionado como una de las comunicadoras más irreverentes y más exitosas de los medios hispanos en Estados Unidos. Destaca su carisma, originalidad y gran sentido del humor que la han llevado a conquistar a mas de 9.5 millones de seguidores en redes sociales y al radar de la mismísima Casa Blanca, con quien ha colaborado en importantes campañas, y a petición de quien entrevistó al asesor médico del presidente y director del Centro Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci. Carolina “Veneno” Sandoval presenta su nuevo podcast “¡Cuéntamelo Todo!” Sus varias facetas como periodista, comunicadora, presentadora de televisión, emprendedora, empresaria, hija, esposa, madre orgullosa de dos, y sobre todo como “influencer”, la han llevado a niveles de éxito poco antes vistos. Su personalidad única le permite imponer actitudes, moda y crear nuevas tendencias. Sin embargo, para ella lo mas importante es la conexión que tiene con la gente, el poder que tiene de cambiar percepciones y la capacidad de inyectar confianza en los demás. Carolina es una digna comunicadora con un estilo nuevo, orgánico, diferente, creativo y que habla mucho de esta nueva era digital: una era que ofrece un espacio virtual inclusivo donde todas las personas puedan contribuir, expresarse y beneficiarse. La venezolana habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre su nuevo podcast.

Carolina Sandoval Cuéntamelo Todo: ¿Cuéntanos un poco acerca de la esencia de “¡Cuéntamelo Todo!”? “La esencia de “Cuéntamelo todo” son esas cositas que se han quedado tal vez en mis archivos personales, que por alguna razón decidí no contar, pero que vale la pena decirlas, disfrazarlas o quitarles el nombre de la persona. O si son mis familiares utilizar la relación que tengo con cada uno de ellos, para hacer mis travesuras”. “Siempre le cuento la gente, nunca vemos a nuestros padres como vemos a los protagonistas de una novela, entonces me gusta mucho que talvez entendamos esos procesos que han vivido nuestras madres, todo lo que está viviendo tu hija lo viviste tú. Cuéntamelo Todo es recordar, es poner mi evidencia de esas cosas que me alegraron el alma, que tal vez me rescataron de una relación amorosa”.

Carolina Sandoval Cuéntamelo Todo: Habla sobre su nuevo podcast “¡Cuéntamelo Todo!” “Hay muchas cosas que he decidido contar, que vale la pena siempre tener presente, que nunca es bueno olvidar lo que te hizo sonreír y en Cuéntamelo Todo, la gente desde que empieza hasta que termina se va a reír. Yo misma me sorprendo con lo que de por hablar, pero hasta ahora lo que tenemos como misión es divertir a toda la gente, que haya tenido un buen día”. “A la gente que tal vez siga escuchando a Carolina Sandoval en los podcasts, en este maravilloso proceso, que estoy empezando ahora, porque encontré a la gente correcta, estoy en el momento ideal, lo he puesto dentro de mis prioridades y eso lo que a mí me gusta, cosas de calidad con gente apropiada”.

Carolina Sandoval Cuéntamelo Todo: ¿Crees que todos estos logros son una cachetada con guante blanco a todos lo que creían que te irías derrotada? “Yo siempre le digo a la gente que nunca hagas nada con esa frase de ‘como con guante blanco’, no hay nada que demostrarle a nadie, todas las cosas ocurren porque así han debido ocurrir. Creo que deje pasar mucho el tiempo, ya mi tiempo había terminado en ese lugar (Suelta la Sopa)”. “El tiempo que estuve tanto ahí como en otros lugares, el que necesitaba para crecer, el que necesitaba para aprender. El Dios me puso en ese momento en el camino y en el que por su puesto como en todos los sitios en los que estoy, siempre doy lo mejor de mí. Y yo lo que creo es que Dios te da cosas desesperadamente impactantes, para que no puedas perder ni un solo minuto de tu tiempo”.

Carolina Sandoval Cuéntamelo Todo: Cuenta sobre sus logros “Porque ya te empiezas a sentir como que ya no quieres ir a un lugar, ya no te sientes contenta, tu misma tienes que decir hasta aquí. Pero alguien te tiene que dar como ese empujón para tu despertar y yo eso lo agradezco, de buena o mala manera eso lo agradezco. Y definitivamente mi presente es lo que yo necesitaba”. “Hay una frase de Pablo Cohelo de cuando tú le pides al universo, prepárate porque si te da, yo decía en las mañanas que quisiera ir al gimnasio a las 9 de la mañana, quiero hacer Yoga a las 11. Cuando trabajas en la televisión tienes horarios que cumplir. Mi vida entera parecen vacaciones, todos los días tengo esa alegría que genera un viaje de vacaciones, porque mis días no se parecen, me gusta el poder diversificarme, que la gente que trabaja conmigo este contenta”.

¿Cómo sales adelante después de esos golpes fuertes que te da la vida? "Obviamente, creo que los momentos difíciles te fortalecen tanto, no vamos a querer que nos pase algo malo todos los días, porque el que se muera tu papá es muy malo, es terrible, se siente feo, no te puedo definir eso de otra manera. Pero en la medida que van pasando los días entiendes que todos llegamos aquí con un propósito, que el día que Dios te llama es el día que te toca irte". "A los que nos quedamos nos cuesta mucho saber que hasta ahí era. Así como con la licencia, ojalá y así fuera en la vida, creo que aprovecharíamos cada minuto y estuviéramos con esa persona hasta el último suspiro, pero también forma parte de las enseñanzas de la vida".

Habla sobre la muerte de su papá "En efecto el 23 de febrero del año 2015, la vida me cambió, la partida física de mi papá y lo cariñoso que era, todo eso se extraña. Pero, por otro lado, me dio herramientas, porque cuando él salió llego mi esposo, es como si fuera un regalo que Dios me mando, pero gracias a la partida de mi papá". "Mi papá era un tipo muy amplio de mente, evolucionó en la medida de todos los años de tenernos a nosotras y siempre decía que uno veía donde creía que no había y que increíble que yo me termino casando con mi compañero de clases cuando estudie cuarto o quinto año. Él era de la gente de Ciencias y yo de Humanidades, pero nos conocimos en el verano estudiando para otras materias del próximo año y me case con alguien que conocí a los 14 años".

¿Qué le dirías a tus excompañeros de Suelta la Sopa? "Siempre me tienden a preguntar, sobre que le diría a fulanito, mis mensajes son de verdad pasivos, mis contantes palabras van dedicadas a que las personas, no crean que lo que hacen en el presente los define. Que todo lo que ocurre en la vida siempre es para que tú desarrolles una habilidad distinta y que nunca nadie debe dejar de creer en sí mismo". "Y muy importante tu haces bien te va ir bien, te equivocas en el camino, seguramente alguien se equivocará contigo. Es muy importante saber que vivir en empatía es mucho mejor que lo contrario y creo que esto de la pandemia nos ha dejado a ser mejor personas en todo. Tengo claro que al bueno lo convirtió en más bueno y al malo lo dejó hasta abajo".

¿Invitarías a Niurka a tu programa? "Tengo tanto tiempo que no sé de Niurka, el otro día escuche que su hija tiene una canción maravillosa, me encantaría invitar a su hija a algunos de mis programas y sin rencores, en esta vida hay que vivir en paz. Por ahora en el podcast no tengo pensado invitar en los próximos cinco episodios, pero seguramente terminará pasando". "La gente que me sigue le envió un saludo a Nicaragua, Perú, Costa Rica por mencionar algunos, es un pecado capital. Hoy en día entiendo cuando Aracely Arámbula decía 'no entiendo por qué toda la vida me van a decir la madre de los hijos de Luis Miguel'. No me desagrada que me pregunten de nada, pero no puede ser que se casen con un solo tema en la vida de uno cuando hay tantas cosas pasando en la vida".