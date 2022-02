Carolina Sandoval ‘La Veneno’, fue hospitalizada de emergencia (VIDEO)

La presentadora venezolana fue de emergencia al hospital y esto le dijeron…

¿Está grave ‘La Veneno’, le hacen inesperado diagnóstico

Recuerda a su papá con unas hermosas palabras

Carolina Sandoval hospitalizada emergencia: La conductora venezolana, Carolina Sandoval, es de esas latinas que abren su corazón a su público, y es por esta razón que la presentadora habla sobre sus costumbres, sus hobbies, su día a día y claro, le comparte a sus seguidores por lo que está pasando, ya sea una situación buena o mala.

Carolina preocupó a sus fans luego de haber publicado un video en el que escribió ‘Uno propone y Dios dispone’, en donde documentó como fue que paró al hospital de emergencia, luego de empezar a sufrir terribles molestias, contó además, que fue luego de la misa de aniversario de muerte de su papá…

Contó su experiencia en emergencias

Carolina grabó el momento en el que tomó la decisión de acudir al hospital por empezar a sentir molestias en su cuerpo, contó que había asistido a misa para recordar a su papá, y fue después de esto que dijo que se comenzó a sentir terriblemente mal, y así fue como lo dijo.

“esta mañana cuando me desperté nunca me imaginé que el día tomaría otro curso totalmente diferente al que yo me imaginaba, fuimos a misa y luego de ahí me llevaron a emergencias, porque me sentía muy mal”, contó la ex conductora de ‘Suelta la Sopa’ para sus seguidores en Instagram.