El virus en casa de la presentadora se está expandiendo de manera muy rápida, pues tras haberse dado a conocer que su mamá está contagiada, ella optó por hacerse la prueba: “El día de hoy, luego de cuidar a dos personas que amo con todo mi corazón, me acaban de hacer la prueba y, en efecto, estoy positiva”, informó Sandoval en su video de Instagram.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que reveló que padece de dicho virus, agregando que ha luchado durante 2 años para que este mal no llegue a su hogar, por lo que comentó que es una enorme sorpresa y una preocupación que se encuentre en esta situación.

Los seguidores, al enterarse de la situación que está afrontando la venezolana, no hicieron esperar con sus comentarios positivos, entre los cuales se encuentran mensajes de algunos artistas, influencers y presentadores, como Anabelle, Quique Salas, El Gordo y La Flaca, etc.

Nick Hernández, esposo de la presentadora se encuentra devastado

Su esposo Nick, se encuentra no muy estable, pues admitió que no debía de tocarle a ellos: “Nos tenía que tocar, fue por un contacto familiar”, la Chiquitina y Nick se encuentran separados por el momento, para no propagar demás la enfermedad, informó People en Español.

Admitieron que si no fuera por la vacuna, las cosas estarían peor, pues hay que tener mucho cuidado aún así con la enfermedad: “No subestimen el Ómicron, escuchen a la gente que sabe, escuchen a los doctores, no se pongan a creer en charlatanes”, confesaron por sus redes sociales.