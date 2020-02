Página

Carolina Sandoval hizo algo inesperado en pleno programa en vivo.

Don Pedro Rivera fue su ‘victima’

Lo peor fue quién estaba presente y tuvo que soportar la imprudencia

Hoy el día empezó candente y es que Carolina Sandoval le robó un beso a don Pedro Rivera en pleno programa en vivo.

El mayor de los Rivera visitó el programa Un Nuevo Día para presentar su sencillo “El Tra”, de estilo urbano y moderno.

Lo que no esperaban los espectadores, ni el mismo Pedro Rivera, era que una de las conductoras ‘alborotaría’ la situación.

Carolina Sandoval empezó a moverse decidida y sin pudor al ritmo de la música y sin advertencia alguna besó al cantante.

Causó impresión no solo el comportamiento desinhibido de la presentadora, sino que lo hizo delante de la esposa de don Pedro Rivera.

“¡OMG!😱 @venenosandoval le robó un beso a @pedroriveramusic 💋 ¡Sin aviso y frente a su esposa!” , escribió el programa al publicar la escena en Instagram.

De inmediato se desató la polémica entre los seguidores con opiniones a favor y en contra.

“Me enojé tanto, le quitó el valor al show que el Sr. Pedro trato de traer, sin contar las pobres bailarinas que no les permitió hacer su trabajo, el otro cantante fue inteligente por que cuando vio la ridiculez de Carolina se fue para el público, estuvo nefasto de parte de Carolina, una falta de respeto para su esposa, literalmente obligando al Sr hacer un show que no era apropiado… es lo peor que he visto durante años de programación.”, escribió Vane Castro.

Polémica por el beso a don Pedro Rivera en vivo

A algunos les pareció que Carolina Sandoval cruzó límites con su actitud.

“Esa Carolina se pasa de ridícula”, “Mucha falta de respeto!”, “Mira pa’ allá, que vulgaridad! La cafre de Carolina ya no encuentra como más llamar la atención!”, “Un día de estos a Carolina le van a zampar un coñaz…….jajajaja”, “Que ridícula y abusadora. Será que a ella le gustaría que besaran a su esposo en su cara, esa mujer no tiene moral”, “Que ridícula Carolina, cada vez más payasa, eso estuvo fatal”, le reclamaron incluyendo figuras de heces, caras molestas o vomitando.

“Amiga veneno estás pasada, ya donde queda tu marido estas falta”, “Ese pudiera ser su papá”, “Qué falta de respeto para la esposa del anciano”, “Caro…estuvo de mal gusto el beso delante de la esposa…que pésimo”, dijeron otros de forma más amigable.

Hubo quien se puso en los zapatos de la esposa del artista y confesó: “Yo termino mopeando el piso con su mierda de peluca! Es hay que darle pal de cantasos y muy relambia y atrevida!!!! Deja que llegue una y la ponga en su sitió. Fresca, atenta cari pelada, te comportas como un cuero!!”

“Yo le arranco la peluca”, “Yo le hubiese dado una bofetón por fresca!!”, recomendaron otras seguidoras.

¿Divertido o atrevido?

No todas las críticas fueron en contra de la conductora, también las hubo contra en programa.

“Por eso ya no miro estos programas, ya están muy ridículos y esa actitud fuera de lugar, se supone que es un programa familiar, no?”, “Parecen los borrachitos que quedan en las bodas y no se quieren ir esperando la segunda vuelta de la comida y cerveza😂🤣”, “Que falta de respeto se tienen todos muy poco profesional”, comentaron.

En medio de la disputa, también salió ‘salpicado’ don Pedro Rivera: “Viejo sádico”, “Jajaja hoy sí le va dar un paro cardíaco porque al viejito se le desarmaron las hormonas en pleno siglo 20″, “Viejo ridiculous”, “Me encanta este señor, disfruta la vida! Dios quiera que dure muchos mas años pero así, con esa ella, agradable y contagiosa *vibra*”, “Ese viejo ruco ridículo, Ay por Dios”.