Como si no hubiera sido suficiente con la salida de la conductora Jackie Guerrido, ahora la periodista puertorriqueña Carolina Rosario dice adiós al programa Primer Impacto de Univisión, el cual define como “una experiencia enriquecedora” que disfrutó.

“Comienzo un nuevo capítulo”: Carolina Rosario

En este mismo mensaje, Carolina Rosario confesó que es lo que hará ahora que se despidió de Primer Impacto: “Ahora, llena de agradecimiento, les cuento que comienzo un nuevo capítulo que me tiene muy entusiasmada. Estaré trabajando en varios proyectos nuevos y soñados de @uninoticias”.

La periodista puertorriqueña no entró en más detalles, algo que no tardaría en ser descubierto, pero aseguró que pronto contaría más: “Por ahora, el primero comienza este domingo. En otro post les doy los detalles”. Las felicitaciones no se hicieron esperar.